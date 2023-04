Ericsson : départ du directeur financier dans un an

En marge de la publication de ses trimestriels, Ericsson annonce que son directeur financier (CFO) Carl Mellander quittera ses fonctions à la fin du premier trimestre 2024, et qu'un processus de recrutement sera lancé pour nommer son successeur. Carl Mellander travaille chez Ericsson depuis plus de 25 ans et fait partie de sa direction depuis 2016. 'Au cours de son mandat, Ericsson a retrouvé son leadership technologique et a considérablement renforcé sa position financière', commente le CEO Börje Ekholm.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.