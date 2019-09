Deboeuf, ex-directeur chez Renault-Nissan, passe chez PSA

PARIS, 3 septembre (Reuters) - Arnaud Deboeuf, l'un des piliers de l'organisation mise en place chez Renault-Nissan du temps de Carlos Ghosn, a été nommé directeur de la stratégie industrielle de PSA, a annoncé mardi un porte-parole de ce dernier.

Arnaud Deboeuf travaillait chez Renault depuis 1993 et était devenu en 2015 directeur du "bureau du CEO" de l'alliance formée avec Nissan, ce qui en faisait un proche de Carlos Ghosn.

Le Figaro a fait état d'un message interne d'Arnaud Deboeuf dans lequel il dit avoir été informé par le directeur général de Renault, Thierry Bolloré, "que plus personne ne voulait travailler avec (lui) et que c'était la raison pour laquelle (il) devai(t) quitter Renault" et que son transfert chez Nissan était impossible.

Son départ illustre la persistance de soubresauts à la tête de Renault depuis la chute de Carlos Ghosn, arrêté en novembre au Japon pour des accusations de malversations financières à la tête de Nissan, qu'il conteste.

Si les passerelles ont toujours existé dans l'automobile, le mouvement s'est intensifié de Renault vers PSA depuis que le numéro deux du groupe au losange, Carlos Tavares, est devenu numéro un de l'autre grand constructeur automobile français.

Les exemples sont nombreux: Thierry Koskas, ancien directeur commercial de Renault, est ainsi devenu en mars senior vice-président et directeur des ventes et du marketing de PSA; le patron des moteurs de l'alliance Renault-Nissan, Alain Raposo, a pris l'an dernier la tête des moteurs de PSA; et l'actuel directeur industriel de PSA, Yann Vincent, dont dépendra Arnaud Deboeuf, a dirigé par le passé la qualité du groupe au losange et l'exploitation chez Avtovaz. (Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)