L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (26/11)

SÉRIEUX INCIDENT NAVAL RUSSO-UKRAINIEN PRÈS DE LA CRIMÉE

KIEV/MOSCOU - Les forces russes ont ouvert le feu et arraisonné dimanche trois bâtiments de guerre ukrainiens qu'ils accusent d'avoir franchi illégalement la frontière russe et de ne pas avoir obtempéré aux ordres de s'arrêter.

L'incident naval s'est produit au niveau du détroit de Kertch, qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire, et qu'enjambe depuis mai dernier un long pont russe reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Le FSB (services de sécurité russes) a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi que ses vedettes de surveillance des frontières avaient eu recours à leurs armes pour stopper les navires ukrainiens et pour les arraisonner, rapportent les agences de presse russe.

Selon le FSB, trois marins ukrainiens ont été blessés au cours de ces incidents et leurs vies ne sont pas en danger. L'armée ukrainienne, elle, parle de six marins ukrainiens blessés.

A Kiev, le président ukrainien, Petro Porochenko, a annoncé qu'il allait proposer au parlement de proclamer la loi martiale en Ukraine.

L'Ukraine a démenti que ses navires aient commis quoi que ce soit de mal et a accusé la Russie d'agression, demandant par ailleurs à la communauté internationale de se mobiliser pour sanctionner Moscou.

A la demande de la Russie, le Conseil de sécurité des Nations Unies va discuter lundi des développements de l'incident, a annoncé l'ambassadeur adjoint de la Russie à l'Onu, Dmitri Polianski.

---

MAY APPELLE LES DÉPUTÉS BRITANNIQUES À SOUTENIR L'ACCORD SUR LE BREXIT

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May va demander lundi aux députés de la Chambre des Communes de faire un choix: soutenir l'accord sur la sortie de l'Union européenne ou le rejeter, ce qui ramènerait le Royaume-Uni au "point de départ", avec "plus de divisions et d'incertitudes".

Les dirigeants des 27 pays qui resteront dans l'Union européenne ont validé dimanche l'accord sur la sortie du Royaume-Uni, avalisant à la fois un traité de quelque 600 pages fixant les conditions du départ du Royaume-Uni le 29 mars prochain et une déclaration politique de 26 pages sur les relations commerciales qui entreront en vigueur à l'issue d'une période transitoire de deux à quatre ans.

Mais Theresa May aura fort à faire pour obtenir l'aval de la Chambre des Communes sur ce texte, critiqué à la fois par les députés les plus favorables au Brexit et les plus pro-européens.

Le Parti unioniste démocrate (DUP) nord-irlandais, dont le soutien a permis à Theresa May de trouver une majorité, a annoncé qu'il ne soutiendrait pas le texte et qu'il réexaminerait son accord avec le gouvernement s'il était adopté à la Chambre des Communes.

"Ce que je peux dire avec certitude à la Chambre (des Communes), c'est qu'il n'y a pas de meilleur accord possible (...) Les députés vont devoir faire un choix", dira-t-elle selon des extraits de son discours diffusés dimanche soir, les appelant à soutenir l'accord.

---

LES ETATS-UNIS ROUVRENT LE POSTE-FRONTIÈRE ENTRE SAN DIEGO ET TIJUANA

TIJUANA - Les autorités américaines ont rouvert le poste-frontière de San Ysidro, principal point de passage entre les villes de San Diego aux Etats-Unis et Tijuana au Mexique, ont annoncé les services des douanes et de la protection des frontières.

Les franchissements dans les deux sens ont été suspendus pendant plusieurs heures après que des migrants ont tenté de s'approcher de la frontière américaine.

Les autorités mexicaines ont annoncé dimanche avoir repris le contrôle du poste-frontière et que des migrants du groupe qui ont tenté "violemment" de traverser "illégalement" la frontière vers les Etats-Unis allaient être déportés.

---

L'INCENDIE CAMP FIRE, EN CALIFORNIE, TOTALEMENT CIRCONSCRIT

ATLANTA, Géorgie - L'incendie qui a ravagé le nord de la Californie et tué 85 personnes a été à 100% circonscrit dimanche, ont annoncé les services de lutte contre les incendies de l'Etat.

Depuis les premières flammes le 8 novembre, le "Camp Fire", comme on l'appelle, a brûlé quelque 62.000 hectares, soit une zone ayant cinq fois la taille de San Francisco ou près de six fois la superficie de Paris. L'incendie a ravagé près de 14.000 habitations. La ville de Paradise a été détruite.

Paradise est située à environ 280 km au nord-est de San Francisco.

Le nombre de disparus est a été revu à la baisse, de 475 à 249, au fur et à mesure que des personnes ayant trouvé refuge dans des abris, dans des hôtels ou chez des proches ont été localisées.

---

ATTAQUE AU CHLORE À ALEP, MOSCOU ET DAMAS ACCUSENT LES REBELLES

BEYROUTH - Les autorités syriennes et russes ont accusé dimanche les rebelles d'avoir eu recours à des armes chimiques qui auraient fait une centaine de blessés à Alep.

Les obus qui se sont abattus samedi soir sur la ville reprise il y a deux ans par les forces gouvernementales y ont répandu une forte odeur à l'origine de difficultés respiratoires, rapporte de son côté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'agence de presse syrienne Sana fait état de 107 blessés dans trois quartiers visés où des obus contenant un gaz toxique se seraient abattus. Il s'agit du plus lourd bilan depuis la reprise d'Alep. L'OSDH parle de 94 blessés.

Selon le ministère russe de la Défense, les tirs provenaient d'un secteur aux mains des djihadistes de l'ex-front Al Nosra dans la zone dite de "désescalade" instaurée dans la province d'Idlib.

L'armée de l'air russe a bombardé les insurgés syriens présumés être ceux qui ont tiré des obus remplis de gaz chloré sur la ville d'Alep en Syrie, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense cité par les agences de presse russes.

BRUXELLES - La France ne dispose pas d'informations claires sur une éventuelle attaque chimique à Alep, en Syrie, a déclaré dimanche Emmanuel Macron, alors que les autorités syriennes et russes accusent les rebelles d'avoir fait usage de telles armes.

"Nous n'avons pas d'information claire et suffisante pour faire un commentaire", a dit le président français lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet spécial sur le Brexit, à Bruxelles.

---

LES "GILETS JAUNES" VEULENT SE MOBILISER LE 1ER DÉCEMBRE

PARIS - Un appel à une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes samedi prochain a été lancé dimanche sur les réseaux sociaux au lendemain d'une journée de manifestations dont la plus symbolique, sur les Champs-Elysées à Paris, a dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre.

La préfecture de police de Paris a fait état dimanche matin d'un dernier bilan de 103 interpellations, dont 101 ont été suivies d'une garde à vue. Cinq gendarmes figurent au nombre des 24 blessés recensés.

Quelque 106.000 personnes, dont 8.000 à Paris, ont manifesté samedi en 1.619 points du territoire français, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit un tiers de la mobilisation constatée une semaine plus tôt.

Interrogé sur BFMTV, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a condamné les violences parisiennes.

Pour le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, "ce ne sont pas des gilets jaunes qui ont manifesté c'est la peste brune qui a manifesté" à Paris. La peste brune désignait le nazisme pendant la Seconde guerre mondiale.

RÉUNION A BERCY SUR L'IMPACT ECONOMIQUE DES GILETS JAUNES

PARIS - Le ministre de l'Economie et des Finances réunira lundi à Bercy les représentants du commerce et de l'artisanat pour faire un premier bilan de l'impact du mouvement des "Gilets jaunes" sur les ventes et l'activité économique.

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le week-end dernier, des manifestants ont bloqué les accès de centres commerciaux dans toute la France au moment où les achats de Noël débutent, tout en multipliant les actions sur le réseau routier.

Il a indiqué qu'il demanderait aux assureurs et à la Banque publique d'investissement, Bpifrance, de se mobiliser pour venir en aide aux commerces qui "ne sont pas couverts aujourd'hui contre ce type de contrecoups liés aux manifestations".

Le ministre a annoncé d'autre part qu'il demanderait aux banques de mettre en place un "prêt vert" pour financer les achats d'automobiles le temps que les bénéficiaires des primes à la conversion reçoivent leur aide.

---

RÉUNION AU SOMMET RENAULT-NISSAN POUR SURMONTER LE CAS GHOSN

PARIS/TOKYO - Des hauts responsables de Renault-Nissan vont tenter cette semaine d'éviter qu'une lutte de pouvoir mortifère entre les deux constructeurs ne menace leur coopération, après l'arrestation du PDG de l'alliance, Carlos Ghosn, accusé au Japon de fraude fiscale et de détournement de fonds.

Des dirigeants des deux constructeurs et de leur partenaire Mitsubishi doivent se retrouver en milieu de semaine à Amsterdam, dans le cadre de comités opérationnels qui étaient déjà prévus avant l'arrestation de Carlos Ghosn le 19 novembre dernier, ont confirmé les groupes.

Alors que Nissan et son actionnaire à 43,4% Renault ont assuré qu'ils feraient tout pour préserver l'alliance, le directeur général du constructeur japonais, Hiroto Saikawa, qui a remplacé prestement Carlos Ghosn pour assurer son intérim à la présidence du groupe, a estimé que l'alliance ne devait plus à l'avenir être dominée par Renault.

Selon la NHK, Carlos Ghosn, 64 ans, et son ex-bras droit chez Nissan et complice présumé, Greg Kelly, ont rejeté les accusations selon lesquelles ils auraient tenté de dissimuler au fisc une partie des revenus du dirigeant franco-libanais et qu'il aurait détourné des fonds pour un usage personnel.

Le conseil d'administration de Renault s'est abstenu pour sa part mardi de démettre officiellement Carlos Ghosn de ses fonctions de PDG du groupe français et a choisi de nommer un tandem composé de Thierry Bolloré et de Philippe Lagayette pour assurer l'intérim.

En coulisse, des divergences importantes sont apparues sur les droits accordés à Renault dans le cadre des accords portant sur l'alliance entre les deux groupes, ont déclaré des sources proches du dossier à Reuters.

Nissan, le partenaire le plus puissant en terme de ventes, a de nouveau appelé Renault à renoncer à sa participation de contrôle sur le groupe japonais.