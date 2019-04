L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (03/04)

BREXIT: MAY N'A PAS SUFFISAMMENT AVANCÉ, DÉPLORE CORBYN

Theresa May n'a pas suffisamment avancé pour que le Royaume-Uni sorte de l'impasse du Brexit, a déploré mercredi le chef de file du Parti travailliste, Jeremy Corbyn.

Après sept heures de discussions avec ses ministres, la dirigeante conservatrice a annoncé mardi soir lors d'une allocution télévisée qu'elle allait demander un nouveau report de la date du Brexit, aussi bref que possible, et a tendu la main ce mercredi à Jeremy Corbyn pour sortir de l'impasse parlementaire en cours.

Cette discussion n'a toutefois pas eu l'effet escompté, pour le dirigeant du Labour notamment, qui a plaidé en vain en faveur de la piste d'un deuxième référendum.

"Il n'y a pas eu autant de changement que je l'espérais", a-t-il dit. "Cette rencontre fut utile mais elle n'a pas abouti."

"J'ai dit: 'regardez, il y a la proposition de notre parti, nous voudrions explorer la piste du vote de la population pour éviter un accident ou éviter de partir avec un mauvais accord'", a-t-il dit.

En théorie, selon le dernier calendrier fixé par les Européens, le Brexit doit intervenir le 12 avril prochain, soit dans neuf jours, puisque la Chambre des communes, malgré trois tentatives, n'a toujours pas réussi à dégager une majorité sur l'Accord de retrait négocié par Theresa May avec les Européens.

Si cet Accord finit par être ratifié avant le 12 avril, la date du Brexit serait, toujours en théorie, reportée au 22 mai.

Le déroulement des événements de la journée

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit

---

ALGÉRIE

POUR LES MANIFESTANTS, LE DÉPART DE BOUTEFLIKA NE SUFFIT PAS

ALGER - Les manifestants algériens mobilisés depuis six semaines pour la fin du "système" et d'un régime qu'ils jugent sclérosé disent ne pas se satisfaire de la seule démission du président Abdelaziz Bouteflika et exigent le remplacement d'une élite au pouvoir depuis l'indépendance en 1962.

"Nous voulons un président qui comprend ce que nous voulons", résume Bouzid Abdoun, un ingénieur de 25 ans de l'entreprise publique Sonelgaz. "Nous voulons vivre ici, pas devoir émigrer en Europe."

Mardi soir, Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans et considérablement affaibli depuis un AVC en 2013, a mis fin sous la pression de la rue à ses vingt ans de présidence.

Le président de la chambre haute du Parlement, Abdelkader Bensalah, assurera l'intérim pendant trois mois, jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle.

Pour les opposants qui manifestent depuis le 22 février dans les villes algériennes, il n'est pas question d'accepter que le nouveau chef de l'Etat soit issu des cercles du pouvoir actuel, établi autour de l'ancien parti unique, le Front de libération nationale (FLN), de l'armée, des hommes d'affaires et de l'armée.

Voir le PORTRAIT d'Abdelaziz Bouteflika

---

PREMIER RAPPORT SUR LE CRASH DU 737 MAX D'ETHIOPIAN ATTENDU JEUDI-SOURCE

3 avril - Les autorités éthiopiennes présenteront jeudi à 07h30 GMT un premier rapport sur la catastrophe aérienne du Boeing BA.N 737 MAX d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts le 10 mars, a dit une source à Reuters.

Dans la journée, deux autres sources ont dit que le système anti-décrochage MCAS de l'appareil, qui s'est écrasé peu après son décollage, s'est remis en marche et a précipité la chute de l'avion après avoir été désactivé dans un premier temps par les pilotes à la suite de données suspectes reçues d'un capteur.

Le logiciel MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) est destiné à incliner automatiquement le nez de l'appareil pour maintenir l'effet ascensionnel. Il est soupçonné d'avoir accentué la chute de l'avion d'Ethiopian mais aussi celle d'un autre Boeing 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air en octobre, accident qui a fait 189 victimes.

---

ÉLECTIONS TURQUES: RECOMPTAGE PARTIEL ORDONNÉ À ISTANBUL

ANKARA - Le Haut Conseil électoral (YSK) turc a ordonné mercredi le recomptage des bulletins de vote dans huit des 39 arrondissements d'Istanbul, ville où les résultats initiaux des élections municipales de dimanche dernier accordent une légère avance à l'opposition.

L'agence de presse Anadolu, pour sa part, rapporte que le recomptage concerne au total 18 arrondissements d'Istanbul - nouveau dépouillement des bulletins déclarés invalides dans quinze d'entre eux, contrôle de tous les bulletins dans les trois autres.

Le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdogan, dénonçant des irrégularités, avait déposé des recours dans la totalité des arrondissements d'Istanbul et d'Ankara, la capitale.

A Istanbul, la plus grande ville du pays, le candidat du Parti républicain du peuple (CHP), Ekrem Imamoglu, a selon les résultats initiaux environ 25.000 voix d'avance sur son rival de l'AKP, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim. Mercredi, il a exigé que le conseil électoral le proclame officiellement vainqueur et nouveau maire de la ville.

L'opposition s'imposerait également à Ankara, où le candidat du CHP Mansur Yavas est crédité de 50,9% des voix, soit près de quatre points de plus que Mehmet Ozhaseki, qui se présentait sous les couleurs de l'AKP.

---

MACRON PROMET PLUS DE JUSTICE, MAIS PAS 66 MILLIONS DE RÉPONSES

SAINT-BRIEUC, Côtes-d'Armor - La réponse de l'exécutif aux contributions au "grand débat", conçu comme une voie de sortie à la crise des "Gilets jaunes", passera par davantage de justice territoriale et sociale et sera collective, a déclaré mercredi Emmanuel Macron, excluant des réponses "catégorielles".

Lancée le 15 janvier, cette concertation, qui s'est officiellement achevée le 14 mars et donnera lieu à une restitution lundi, doit déboucher sur des "traductions concrètes" sur lesquelles l'exécutif, dont la marge de manoeuvre budgétaire est limitée, continue d'entretenir le flou.

"La réponse doit passer par un principe de justice territoriale et de justice sociale", a déclaré le chef de l'Etat à l'occasion des assises des maires de Bretagne, à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), avant-dernière étape de son tour de France avant la Corse jeudi.

Le risque serait de "dire 'la réponse au débat ça doit être 66 millions de réponses et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais faire une réponse à chacun et ce sera bien'", a-t-il déclaré.

---

"RIEN N'EST ARBITRÉ" SUR LES RETRAITES, DIT LA PORTE-PAROLE DU GOUVEREMENT

PARIS - La nouvelle port-parole du gouvernement français n'a pas voulu confirmer mercredi que l'âge légal de départ à la retraite serait maintenu à 62 ans, ajoutant encore à la polémique qui a amené le Haut-commissaire à la réforme des retraites à mettre sa démission dans la balance.

Sibeth Ndiaye évoque un débat toujours en cours sur la réforme des retraites et le financement de la perte d'autonomie des personnes âgées dont le coût pour les finances publiques est estimé à 32,9 milliards d'euros par année à moyen terme.

"Quand on a des défis aussi importants que celui de la dépendance, mécaniquement, on doit se poser la question de leur financement. Aujourd'hui, j'ai envie de dire : tout est sur la table et rien n'est arbitré", a déclaré Sibeth Ndiaye, qui était interrogée sur BFMTV.

La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn avait évoqué le 17 mars, à titre personnel, la possibilité de reporter l'âge de départ à la retraite.

Trois jours plus tard, le Premier ministre, Edouard Philippe, assurait qu'il n'était pas question de modifier cet âge légal dans le cadre de la réforme en discussion avec les syndicats. Mais il a contribué à la confusion en ajoutant qu'il n'était pas illégitime de se poser la question de l'allongement de la durée du travail.

---

RENAULT

GHOSN PRÊT À DIRE LA VÉRITÉ, S'EXPRIMERA LE 11 AVRIL

TOKYO - L'ancien PDG de Renault et ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, a déclaré mercredi sur Twitter qu'il se préparait à "dire la vérité" lors d'une conférence de presse qui aura lieu le jeudi 11 avril.

"Je suis prêt à dire la vérité sur ce qui se passe. Conférence de presse le jeudi 11 avril", annonce le dirigeant. Le compte Twitter, qui a été créée au mois de mars et ne comporte qu'un seul message, a été déclaré authentique par le réseau social.

La presse japonaise rapporte que le parquet de Tokyo envisage d'engager de nouvelles poursuites contre l'ex-président de Nissan pour abus de confiance aggravé, en lien avec des paiements suspects effectués à un partenaire commercial du constructeur à Oman, au Moyen-Orient.

Arrêté en novembre dernier Japon, Carlos Ghosn, qui a passé plus de cent jours en détention, a été remis en liberté contre une caution de neuf millions de dollars début mars. Les termes de sa libération conditionnelle prévoient qu'il n'est pas autorisé à utiliser internet.

---

FRANCE-LA RETRAITE CHAPEAU POURRAIT ÊTRE LIMITÉE À 30% DES REVENUS

PARIS - Le gouvernement pourrait publier d'ici l'été une ordonnance plafonnant les retraites chapeaux des dirigeants des grandes entreprises à 30% de leurs revenus, selon Les Echos à paraître jeudi.

Ce dispositif controversé, qui sert à maintenir le niveau de vie des hauts dirigeants une fois qu'ils sont à la retraite, a récemment fait l'objet de critiques après les révélations selon lesquelles le président exécutif d'Airbus AIR.PA, Tom Enders, s'apprêtait à toucher une retraite valorisée de 26,3 millions d'euros sur 20 ans.

Le conseil d'administration de Renault RENA.PA a décidé mercredi de supprimer la retraite annuelle de 770.000 euros à laquelle son ex-PDG Carlos Ghosn a fait valoir ses droits et de recommander aux actionnaires de rejeter la partie en numéraire de son salaire variable de 2018, ont dit à Reuters trois sources au fait du dossier.