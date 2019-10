L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H10 GMT (11/10)

XAVIER DUPONT DE LIGONNÈS ARRÊTÉ EN ÉCOSSE

PARIS - Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille et activement recherché depuis avril 2011, a été arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow, en Ecosse, en provenance de Roissy-Charles de Gaulle.

Le Parisien précise que le suspect de la tuerie de Nantes voyageait sous une fausse identité. Trahi par ses empreintes digitales, il n'a opposé aucune résistance.

Son arrestation a été confirmée sans plus de précisions à l'agence Reuters par des sources policières en France.

La police écossaise n'a pas confirmé son identité mais a annoncé dans un communiqué qu'"un homme a été arrêté à l'aéroport de Glasgow et placé en garde à vue en lien avec un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités françaises".

D'après France Info, les enquêteurs français veulent notamment procéder à des analyses ADN pour s'assurer qu'il s'agit bien du suspect numéro un de la tuerie de Nantes.

Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants dans la nuit du 3 au 4 avril 2011. Leurs corps avaient été retrouvés le 21 avril, enterrés sous la terrasse de la maison familiale.

Le père de famille était pour sa part porté disparu depuis le 15 avril 2011. Il avait été alors repéré pour la dernière fois aux abords d'un hôtel de Roquebrune-sur-Argens (Var).

COMMERCE: TRUMP ANNONCE UN ACCORD PARTIEL AVEC LA CHINE

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à un accord substantiel dans la "première phase" de leurs négociations commerciales, s'accordant sur la propriété intellectuelle, les services financiers et les gros achats agricoles.

Les deux premières puissances économiques de la planète sont "très près" de mettre un terme à la guerre commerciale qu'elles se livrent, a ajouté le président américain, qui s'exprimait après un entretien avec le chef de la délégation chinoise, le vice-Premier ministre Liu He.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a annoncé pour sa part que l'augmentation prévue mardi des droits de douanes perçus par les Etats-Unis sur 250 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine était suspendue.

Aucune décision en revanche n'a été prise pour les hausses attendues pour le mois de décembre.

SYRIE-ANKARA POURSUIT SON OFFENSIVE, WASHINGTON ET BRUXELLES MENACENT

ISTANBUL - La Turquie a poursuivi vendredi son offensive contre les miliciens kurdes qui tiennent le nord-est de la Syrie en dépit des condamnations internationales et des mises en garde de Washington.

Lancée mercredi dans la foulée de l'annonce d'un retrait américain, l'opération "Source de paix" a jeté sur les routes près de 100.000 personnes qui fuient les combats, dont le bilan, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, s'élève à une centaine de morts.

Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, qui s'est entretenu jeudi avec son homologue turc, a souligné vendredi devant la presse que l'offensive turque portait un "préjudice considérable" aux relations bilatérales entre Washington et Ankara et provoquait une déstabilisation de toute la région.

Plusieurs gouvernements européens ont eux aussi fait part de leur préoccupation et menacé Ankara de sanctions. et

Selon les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), l'intervention turque menace également leurs capacités à maintenir en détention les milliers de djihadistes qu'ils ont capturés en reprenant le nord-est de la Syrie.

UN PÉTROLIER IRANIEN TOUCHÉ PAR DEUX MISSILES EN MER ROUGE

DUBAI - Un pétrolier iranien a été touché vendredi par deux missiles en mer Rouge, au large du port saoudien de Djeddah, a annoncé la Compagnie pétrolière nationale iranienne (NIOC), propriétaire du navire, avant que Téhéran ne confirme l'attaque.

Le pétrolier a subi de graves avaries mais l'équipage est indemne et la situation est "sous contrôle", ont rapporté les médias iraniens.

"Les experts pensent qu'il s'agit d'une attaque terroriste", écrit l'agence de presse Isna, ajoutant qu'une enquête est en cours sur l'origine de l'explosion.

Le navire se trouve à quelque 60 milles de Djeddah, soit une centaine de kilomètres.

Cet incident survient un peu moins d'un mois après les attaques du 14 septembre contre des sites majeurs de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, revendiquées par les rebelles Houthis du Yémen mais imputées par l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux à la République islamique iranienne.

BREXIT: LES NÉGOCIATIONS S'INTENSIFIENT À L'APPROCHE DU SOMMET EUROPÉEN

BRUXELLES - Michel Barnier a entamé vendredi un nouveau cycle de négociations avec les représentants du Royaume-Uni pour sortir de l'impasse sur le Brexit, a-t-on appris de sources diplomatiques, à une semaine du sommet européen.

Le chef de file des négociateurs européens s'est entretenu dans la matinée avec Stephen Barclay, le ministre britannique du Brexit, et les discussions ont été constructives, ont déclaré les deux parties au lendemain d'une rencontre entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et le chef du gouvernement irlandais, Leo Varadkar.

Le sort de l'Irlande reste au coeur des discussions, les deux camps butent sur la définition d'un dispositif permettant d'éviter le rétablissement d'une frontière physique, susceptible de réveiller les tensions communautaires en Irlande du Nord, alors que cette province n'est plus censée appartenir à l'union douanière au-delà du 31 octobre.

"C'est un tunnel avec une très faible lueur au bout", a souligné l'un des diplomates et les discussions devraient se prolonger ce week-end voire jusqu'à mardi prochain, ont dit les sources de Reuters.

LE NOBEL DE LA PAIX DÉCERNÉ AU PREMIER MINISTRE ÉTHIOPIEN

OSLO - Le prix Nobel de la paix 2019 a été décerné vendredi au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, 43 ans, à l'origine d'une spectaculaire réconciliation de son pays avec l'Erythrée l'an dernier.

Les deux pays ont renoué leurs relations en juillet 2018 après une guerre sanglante entre 1998 et 2000 et des années d'hostilité.

La distinction, dotée de 9 millions de couronnes suédoises (830.000 d'euros), lui sera remise le 10 décembre à Oslo.

"Le prix vise aussi à reconnaître les efforts de tous ceux qui ont oeuvré pour la paix et la réconciliation en Éthiopie et dans les régions d'Afrique de l'Est et du Nord-Est", a dit le comité Nobel norvégien dans un communiqué.

RENAULT CHANGE DE DG POUR SE DONNER "UN NOUVEAU SOUFFLE"

PARIS - Renault s'est séparé vendredi de son directeur général Thierry Bolloré, l'un des derniers hauts dirigeants du groupe incarnant les années Carlos Ghosn, afin de donner un "nouveau souffle" au constructeur automobile français et à son alliance avec Nissan.

"Le nouveau souffle de l'alliance nécessite une nouvelle gouvernance, le nouveau souffle pour Renault nécessite un nouveau patron", a déclaré le président du groupe, Jean-Dominique Senard, lors d'une conférence de presse.

Ce "nouveau souffle" implique de renforcer l'autonomie, le décloisonnement et la "capacité de respiration" des équipes, a encore expliqué le président du groupe au losange, nommé en janvier après la démission de Carlos Ghosn arrêté au Japon pour des malversations financières qu'il dément.

La directrice financière Clotilde Delbos a été nommée directrice générale par intérim, le temps de mener le processus de désignation d'un nouveau numéro deux. Le délai que prendra ce processus est "incertain", a précisé Jean-Dominique Senard.

