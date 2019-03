L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (04/03)

MACRON DÉVOILE SON PROGRAMME POUR UNE "RENAISSANCE EUROPÉENNE"

PARIS - A moins de trois mois d'élections européennes qu'il juge "décisives", Emmanuel Macron a dévoilé lundi soir une série de mesures concrètes en faveur d'une "renaissance européenne" et lancé un cri d'"alarme" pour une Europe qui selon lui n'a jamais été autant en danger.

Dans une lettre aux "citoyens d'Europe" publiée simultanément dans des quotidiens des 28 Etats membres, du Guardian à El Pais en passant par le Corriere della serra, le chef de l'Etat français adresse une mise en garde contre la tentation du "repli" ou de la "résignation".

"Le repli nationaliste ne propose rien, c'est un rejet sans projet et ce piège menace toute l'Europe : les exploiteurs de colère, soutenus par les fausses informations, promettent tout et son contraire", fustige-t-il. "Aussi, résistant aux tentations du repli et des divisions, je vous propose de bâtir ensemble cette Renaissance autour de trois ambitions : la liberté, la protection et le progrès."

Ces ambitions passent notamment par la création d'une agence de protection des démocraties et d'une banque pour le climat, la mise en place d'un salaire minimum européen ou encore l'interdiction en Europe des entreprises "portant atteinte aux intérêts stratégique européens". (pour voir l'ensemble des mesures :).

Au-delà des élections du 26 mai, Emmanuel Macron appelle également de ses voeux la tenue d'ici à la fin de l'année d'une "conférence pour l'Europe" réunissant les Etats et associant notamment les citoyens, qui sera chargée de définir une feuille de route pour l'UE.

---

GUAIDO DE RETOUR AU VENEZUELA, OÙ IL RISQUE L'ARRESTATION

CARACAS - Bravant les menaces d'arrestation, le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido est arrivé lundi en milieu de journée à l'aéroport Maiquetia de Caracas, selon des images de la télévision.

"Nous sommes ici au Venezuela et nous continuerons d'aller de l'avant", a-t-il déclaré à l'aéroport. Juan Guaido a grimpé sur le toit d'une voiture, pouce levé, avant de partir pour la capitale où l'attendaient plusieurs milliers de personnes.

Auparavant, dans un message audio sur Twitter, il avait annoncé qu'il était en route vers chez lui et qu'il serait dans quelques heures "avec les hommes et les femmes qu'(il) admire le plus". "A mon arrivée, quelle que soit la voie choisie par le dictateur, nous allons continuer", ajoutait-il dans ce message.

Juan Guaido a bravé une interdiction de sortie du territoire en se rendant en Colombie pour coordonner l'aide humanitaire destinée au Venezuela, puis au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Equateur.

---

USA-LE CONGRÈS VA ENQUÊTER TOUS AZIMUTS SUR TRUMP

WASHINGTON - Une commission du Congrès des Etats-Unis a lancé lundi une offensive tous azimuts contre Donald Trump, demandant à pas moins de 81 personnes et institutions de lui fournir des documents dans le cadre d'une enquête sur de possibles obstructions à la justice et abus de pouvoir.

Des membres de la famille du président américain, dont son fils Eric Trump et son gendre Jared Kushner, et des membres actuels ou passés de l'administration Trump font partie des personnes sollicitées par la puissante commission judiciaire de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates.

Trump est la cible d'enquête de plusieurs commissions du Congrès, en plus de celle du procureur spécial Robert Mueller sur les ingérences de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016 et l'éventuelle collusion entre Moscou et son équipe de campagne.

---

ALGÉRIE-LES ÉTUDIANTS BOYCOTTENT LES COURS CONTRE BOUTEFLIKA

ALGER - Les étudiants algériens ont largement boycotté les cours lundi, poursuivant la contestation lancée il y a près de deux semaines contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat le 18 avril prochain.

Obligé de répondre à cette fronde sans précédent depuis son accession au pouvoir en 1999, le président sortant, 82 ans, a tenté de trouver une porte de sortie en faisant savoir par son directeur de campagne Abdelghani Zaalane qu'il était prêt à renoncer au pouvoir dans un an s'il est réélu.

Cette proposition n'a guère convaincu les protestataires.

A Alger, les magasins étaient ouverts lundi mais les étudiants ont déserté les cours à l'université de Bab Ezzouar, la plus grande du pays. Plusieurs autres campus des facultés de la capitale étaient également déserts.

Dans plusieurs villes du pays, des centaines de personnes ont encore manifesté lundi.

---

LE PAPE VA OUVRIR LES ARCHIVES DU VATICAN SUR PIE XII

CITE DU VATICAN - Le pape François a annoncé lundi avoir décidé d'ouvrir, à compter du 2 mars 2020, les archives secrètes du Vatican sur le pontificat de Pie XII, pape durant la Seconde Guerre mondiale - ce que les Juifs réclament depuis des décennies.

Certains Juifs estiment que Pie XII, pape de 1939 à 1958, a fermé les yeux sur l'Holocauste en ne s'exprimant pas contre avec vigueur. Le Vatican, lui, assure que ce pape a oeuvré en coulisse pour sauver des Juifs et limiter l'ampleur de la catastrophe.

"L'Eglise n'a pas peur de l'Histoire", a déclaré le pape François en justifiant sa décision, ajoutant que le bilan de Pie XII avait été "traité avec des préjugés et des exagérations".

La décision d'ouvrir les archives pourrait accélérer le processus de béatification de Pie XII.

---

LES USA FERMENT LEUR MISSION PALESTINIENNE À JÉRUSALEM

JERUSALEM - Les Etats-Unis ont amené lundi le drapeau du consulat général américain à Jérusalem, qui servait de représentation diplomatique pour les Palestiniens.

Les employés de la mission palestinienne seront intégrés à l'ambassade que les Etats-Unis ont inaugurée à Jérusalem en mai 2018, sous le nom d'"unité des affaires palestiniennes" et sous la responsabilité de l'ambassadeur David Friedman.

"C'est le dernier clou dans le cercueil" des pourparlers de paix israélo-palestiniens, a réagi sur Twitter le négociateur palestinien Saeb Erekat. Les négociations sont au point mort depuis 2014 et l'administration de Donald Trump est boycottée par les Palestiniens depuis l'annonce, en décembre 2017, du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.

---

VINGT-TROIS MORTS APRÈS UNE TORNADE DANS L'ALABAMA

Vingt-trois personnes ont été tuées après le passage d'une tornade dimanche dans le comté de Lee, situé dans l'est de l'Alabama, selon le dernier bilan des autorités, qui risque de s'alourdir.

Les secours s'affairaient à retirer les corps et les blessés hors des décombres de centaines de maisons.

---

LA FAMILLE DE CARLOS GHOSN SAISIT L'ONU

PARIS - La famille de Carlos Ghosn, détenu à Tokyo depuis le mois de novembre, a saisi lundi les instances de l'Onu chargées de veiller au respect des droits fondamentaux, a annoncé l'un de ses avocats, François Zimeray.

Les représentants de la famille ont transmis un "dossier complet faisant la démonstration de violations des droits fondamentaux" au groupe de travail du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, à Genève, chargé d'enquêter sur les détentions arbitraires, a-t-il ajouté.

La justice japonaise accuse l'ancien patron de Renault Nissan d'abus de confiance aggravé et d'avoir minimisé ses revenus chez le constructeur japonais pendant près de dix ans, jusqu'en 2018. Carlos Ghosn nie les faits qui lui sont reprochés.

---

FRANCE-PEINE MODÉRÉE POUR LE FRÈRE DE CHERIF CHEKATT

STRASBOURG - Malek Chekatt, frère de l'assaillant qui a abattu cinq personnes sur le marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre, a été condamné lundi à un an de prison dont six mois ferme, sans prononcer de mandat de dépôt, pour des menaces de mort exprimées vendredi sur le réseau Facebook.

Le sursis est assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et d'une obligation de travailler et de suivre des soins psychologiques. La partie ferme étant aménageable, Malek Chekat ne devrait pas retourner en prison.

---

ENQUÊTES À TOULOUSE SUR DE POSSIBLES VIOLENCES POLICIÈRES

TOULOUSE - Le parquet de Toulouse a ouvert deux enquêtes au sujet de possibles violences policières filmées dans deux vidéos samedi après-midi lors de la manifestation des "Gilets jaunes" à Toulouse et relayées sur les réseaux sociaux.

La première vidéo montre un "Gilet jaune" en fauteuil roulant aspergé au visage de gaz lacrymogène par un policier. Dans La Dépêche du Midi, cet homme hémiplégique et épileptique depuis 2014 à la suite d'un AVC a expliqué qu'il tentait "simplement de passer à travers un cordon policier pour rentrer chez lui".

Sur une seconde vidéo, on peut voir une femme échanger avec les forces de l'ordre avant d'être matraquée et projetée au sol avec l'homme qui l'accompagne.

---

DEUX JOURNALISTES DE LIBÉRATION LICENCIÉS POUR HARCÈLEMENT

PARIS - Le quotidien Libération annonce lundi avoir licencié deux journalistes qui faisaient partie de "la Ligue du LOL", un groupe accusé d'avoir harcelé des dizaines de personnes sur internet.

"La direction du journal, après une enquête interne approfondie, a décidé de se séparer des deux journalistes", lit-on dans un communiqué publié à la mi-journée.

Les deux journalistes avaient dans un premier temps été mis à pied après la révélation de l'affaire à la mi-février par Libération.