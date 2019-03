L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (05/03)

BREXIT-AUCUN ACCORD ENTRE UE ET BRITANNIQUES A BRUXELLES

BRUXELLES - Les discussions entre le négociateur en chef européen sur le Brexit, Michel Barnier, et les Britanniques mardi soir à Bruxelles ont pris fin au bout de plus de trois heures sans aucun accord, mais elles reprendront mercredi, a-t-on déclaré de sources proches des deux délégations.

Côté britannique, ont pris part à ces discussions le secrétaire chargé du Brexit, Stephen Barclay, et le procureur général Geoffrey Cox. Selon un responsable européen, les discussions ne se sont pas bien passées.

---

FRANCE-LE DÉTENU DE CONDÉ-SUR-SARTHE VOULAIT VENGER CHEKATT

CONDE-SUR-SARTHE (Orne) - Le détenu qui a poignardé deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, avant d'être maîtrisé mardi soir avec sa femme par des policiers du Raid voulait venger Cherif Chekatt, le tueur du marché de Noël de Strasbourg, selon le procureur de la République de Paris, dépêché sur place.

Michaël C., 27 ans, retranché pendant près de dix heures avec sa compagne et complice présumée dans l’unité de vie familiale (UVF) de l'établissement, a été blessé par balles lors de l'assaut du Raid. Sa femme, également blessée, est décédée, a précisé Rémy Heitz dans une déclaration à la presse.

Selon le procureur, le détenu avait crié "Allah Akbar" en se jetant sur les deux agents pénitentiaires. "Il disait vouloir venger Cherif Chekatt", qui a tué cinq personnes à Strasbourg le 11 décembre dernier avant d'être abattu par la police.

---

EMMANUEL MACRON MÈNE SON CAMP SUR LE CHEMIN DES EUROPÉENNES

PARIS - La double intervention d'Emmanuel Macron à la télévision italienne et dans 28 journaux de l'Union a donné le coup d'envoi de la séquence européenne de La République en marche.

Leader autoproclamé d'une Europe qui refuse le "repli" nationaliste, le chef de l'Etat a plaidé pour une "Renaissance" de l'Union, donnant le "la" vers l'avènement au Parlement de Strasbourg du "pôle progressiste" qu'il appelle de ses voeux, via une campagne qui se veut courte et efficace.

"C'est une impulsion, une façon de planter le décor de la campagne", dit l'entourage du président. "En revanche, ce n'est pas la campagne strico sensu, le président de la République n'est pas la tête de liste (mais) qu'il soit un acteur du débat politique électoral européen, c'est parfaitement assumé."

"C'est la seule fois où vous avez 400 millions de citoyens qui votent pour la même assemblée et le même enjeu politique, ça vaut le coup d'y réfléchir et de nourrir ce débat", ajoute-t-on.

Pour Gilles Le Gendre, président du groupe LaRem à l'Assemblée nationale, la majorité prendra sa part à "la double refondation de l'Europe et de la République". "On ne refondera pas la France toute seule comme une île", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse au Palais-Bourbon.

Pour sa première participation au scrutin européen, le parti présidentiel né il y a trois ans veut frapper fort avec un premier grand meeting programmé le samedi 30 mars. Il maintient le suspense quant au contenu de sa liste, là où ses principaux adversaires - Rassemblement national, Les Républicains et La France insoumise - ont déjà dévoilé leur jeu.

--- CARLOS GHOSN VA ÊTRE LIBÉRÉ SOUS CAUTION, SANS DOUTE MERCREDI

TOKYO - Le tribunal du district de Tokyo a accepté mardi la demande de libération sous caution de Carlos Ghosn, détenu au Japon depuis le 19 novembre pour des accusations de malversations financières.

Le bureau des procureurs de Tokyo a immédiatement fait appel de cette décision mais cet appel a été rejeté quelques heures plus tard, ce qui devrait permettre à Carlos Ghosn de sortir de prison dès que sa caution aura été payée, sans doute mercredi.

C'est une première victoire pour la nouvelle équipe juridique qui assure la défense de l'ancien dirigeant de Nissan et Renault, dont la caution a été fixée par le tribunal à un milliard de yens (7,9 millions d'euros).

Carlos Ghosn, dont c'était la troisième demande de mise en liberté, a interdiction de quitter le Japon, a précisé le tribunal, et des mesures visant à l'empêcher de falsifier des preuves ont aussi été prises.

---

LES MANIFESTATIONS ANTI-BOUTEFLIKA SE POURSUIVENT EN ALGÉRIE

ALGER - Des milliers de personnes ont participé mardi à de nouvelles manifestations à Alger et dans plusieurs villes du pays comme Constantine, Annaba et Blida pour dénoncer la candidature du chef de l'Etat sortant Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril.

Lundi, les étudiants avaient largement boycotté les cours, poursuivant la contestation lancée il y a près de deux semaines contre la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat.

Obligé de répondre à cette fronde sans précédent depuis son accession au pouvoir en 1999, le président sortant, 82 ans, a tenté de trouver une porte de sortie en faisant savoir par son directeur de campagne Abdelghani Zaalane qu'il était prêt à renoncer au pouvoir dans un an s'il est réélu.

Le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, a assuré de son côté mardi que l'armée garantirait la sécurité du pays et ne permettrait jamais un retour à la violence et aux effusions de sang, rapporte la chaîne privée Ennahar TV.

---

SYRIE-BAGHOUZ : DES CENTAINES DE DJIHADISTES DE L'EI SE RENDENT, SELON LES FDS

PROVINCE DE DAIR-AZ-ZOUR, Syrie - Plusieurs centaines de djihadistes du groupe Etat islamique se sont rendus, après avoir quitté le réduit de Baghouz parmi des milliers d'autres personnes, essentiellement des civils, a déclaré mardi un porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS).

Le groupe djihadiste est encerclé dans Baghouz et subit l'offensive des FDS, une alliance arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis.

Baghouz, localité de l'est de la Syrie qui se trouve sur les rives de l'Euphrate et non loin de la frontière irakienne, est le dernier réduit habité encore tenu par le groupe EI, qui contrôle par ailleurs toujours des zones arides et peu habitées plus à l'ouest.

Selon Mostafa Bali, chef du service de presse des FDS, des centaines de djihadistes se sont rendus. Ils faisaient partie d'un ensemble de 6.500 personnes qui ont fui les combats depuis lundi, les FDS leur ayant ouvert un corridor pour qu'ils puissent quitter Baghouz.

---

USA 2020-BLOOMBERG NE BRIGUERA PAS L'INVESTITURE DÉMOCRATE

NEW YORK - L'ancien maire de New York Michael Bloomberg a annoncé mardi qu'il ne briguerait pas l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020. Il compte, au lieu de cela, s'engager en faveur d'une campagne d'alerte sur les changements climatiques.

--- LONDRES-COLIS PIÉGÉS DÉCOUVERTS AUX AÉROPORTS ET DANS UNE GARE

LONDRES - La police antiterroriste britannique a ouvert une enquête après le découverte mardi de trois colis contenant des explosifs aux aéroports de Heathrow et de London City ainsi qu'à la gare de Waterloo.

Ces trois engins "semblaient en mesure de déclencher un petit incendie à leur ouverture", a précisé la police de Londres. Personne n'a été blessé et le trafic n'a pas été affecté.

Deux des colis piégés portaient des timbres irlandais, et la police irlandaise a fait savoir mardi soir qu'elle coopérait à l'enquête avec les services de police de Grande-Bretagne.

---

LEVOTHYROX-PLAIGNANTS DÉBOUTÉS DE LEUR ACTION CONTRE MERCK

LYON - Le tribunal d’instance de Lyon a débouté mardi les 4.113 plaignants qui poursuivaient les laboratoires Merck dans le cadre de l'enquête lancée dans l'affaire du Levothyrox, médicament controversé des troubles de la thyroïde.

Ces plaignants poursuivaient dans le cadre d’une action collective le laboratoire allemand pour "défaut d’information" dans le changement de la formule du Levothyrox qui, selon des malades, provoque des troubles graves.

Une enquête avait été ouverte en septembre 2017 pour "tromperie aggravée, atteintes involontaires à l'intégrité physique et mise en danger d'autrui" et le parquet avait pris le 30 novembre des "réquisitions supplétives" pour "homicide involontaire".

---

FORD VERSERA €20 MLNS POUR RÉINDUSTRIALISER BLANQUEFORT

BORDEAUX/LYON - Ford versera 20 millions d'euros pour la réindustrialisation de son site de Blanquefort, près de Bordeaux, a annoncé mardi le ministre français de l'Economie et Bruno Le Maire, au lendemain de l'autorisation obtenue par le constructeur automobile américain de fermer son usine girondine.

Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) présenté par Ford a été homologué lundi soir par la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), ce qui a levé le dernier obstacle à la fermeture du site qui emploie 850 personnes.

L'usine, qui produit des boîtes de vitesse automatiques, doit fermer en août prochain.

---

MACRON RECULE DE 3 POINTS DANS LE BAROMÈTRE IFOP-FIDUCIAL

PARIS - En plein "grand débat national", le niveau de popularité d'Emmanuel Macron recule de trois points, à 31% d'opinions positives, dans le baromètre mensuel Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio publié mardi.

Les Français interrogés sont 69% à désapprouver l'action du chef de l'Etat, dont la cote avait atteint dans cette étude un niveau plancher de 23% en décembre, au début de la crise des "Gilets jaunes. La cote du Premier ministre, Edouard Philippe, gagne quant à elle un point à 35% d'opinions favorables, contre 65% le mois dernier.