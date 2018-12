L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (10/12)

"GILETS JAUNES"

MACRON CÈDE SUR LE SMIC ET LA CSG POUR ÉTEINDRE LA CRISE

PARIS - Emmanuel Macron a annoncé lundi une forte hausse de la rémunération des salariés payés au smic et la suppression de la hausse de la CSG d'une partie des retraités pour tenter d'éteindre la crise des "Gilets jaunes" et relancer un quinquennat ébranlé, dix-huit mois après son élection.

"C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui", a-t-il déclaré en expliquant qu'il voulait par ces mesures "qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début de l'année prochaine".

Après trois semaines d'une crise qui a paralysé l'action de l'exécutif et affecté l'économie, le chef de l'Etat a choisi de financer ces concessions aux citoyens en colère par des moyens publics, l'augmentation de 100 euros de la rémunération au niveau du smic n'étant pas assumée par les entreprises.

Lors d'une déclaration télévisée à 20h00, il n'a rien dit de l'impact de ces mesures sur la trajectoire budgétaire de la France, déjà mise à mal par les précédentes annonces, laissant planer le doute sur le respect de la limite européenne d'un déficit public inférieur à 3% du produit intérieur brut.

Son entourage a assuré que son objectif de maîtrise de la dépense publique n'était pas remis en question et que l'objectif initial de déficit public pour 2019 hors CICE laissait "un peu de marge" pour la construction du budget. Le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt a de son côté indiqué que les mesures annoncées lundi représentaient un coût de 8 à 10 milliards d'euros pour les finances publiques, en plus des quatre milliards déjà consentis lors du renoncement à la hausse de la fiscalité écologique sur les carburants.

Emmanuel Macron n'a pas sacrifié son choix de protéger la compétitivité des entreprises pour favoriser l'emploi, ni celui de favoriser les détenteurs de capitaux, en renonçant à revenir sur sa réforme de l'ISF décriée par nombre d'opposants.

Alors que sa personne est mise en cause par les manifestants, qui l'accusent de prendre les citoyens de haut, il a fait un mea culpa en son nom et celui du gouvernement.

Emmanuel Macron a été pris pour cible lors des manifestations où les appels à sa démission se sont multipliés, et hué lors d'une sortie publique à la préfecture du Puy-en-Velay (Haute-Loire) la semaine dernière.

Le malaise qui éclate, "sans doute n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte", a-t-il dit. "Je prends ma part de cette responsabilité, il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos."

L'OPPOSITION DÉPLORE UN CAP MAINTENU MALGRÉ LES ANNONCES

PARIS - L'opposition de droite comme de gauche a globalement jugé lundi insuffisantes les annonces d'Emmanuel Macron, Les Républicains déplorant une "smicardisation" de la société, tandis que la France insoumise ciblait un président qui épargne "les grandes fortunes et les profits".

Dénonçant un président qui "se trompe d'époque", Jean-Luc Mélenchon a confirmé son soutien aux contestataires, dont certains appellent à manifester de nouveau samedi prochain.

"L'acte V qui se jouera samedi du début de la révolution citoyenne dans notre pays sera un moment de grande mobilisation", a-t-il dit.

"On attend une vraie redistribution des richesses", a abondé sur BFM TV le fondateur du mouvement Génération.s, Benoît Hamon. L'ancien candidat à la présidentielle a déploré la non-remise en cause de l'impôt sur la fortune (ISF), l'absence de contribution des "grandes entreprises polluantes" ou encore "des banques et des actionnaires".

La présidente du Rassemblement national, Marine le Pen, a dénoncé un chef de l'Etat arc-bouté sur "modèle" contestable.

---

MAY REPORTE LE VOTE DU PARLEMENT SUR L'ACCORD DE BREXIT

LONDRES - Theresa May a annoncé lundi le report sine die du vote prévu mardi sur le Brexit à la Chambre des Communes le temps, a dit la Première ministre britannique, de renégocier certaines clauses du projet d'accord, un scénario que les Européens ont aussitôt rejeté.

Confrontée à une convergence des oppositions au texte entériné à Bruxelles le 25 novembre, Theresa May n'a pas eu d'autre solution que de reporter le vote des députés à une date non précisée afin de ne pas être mise en minorité.

La principale pierre d'achoppement concerne la clause de sauvegarde ("backstop") qui doit empêcher le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, supprimée depuis les accords de paix de 1998.

Il appartiendra au gouvernement de décider d'une nouvelle date pour le vote des députés, laissant à Theresa May le temps d'obtenir des concessions de l'UE dans l'intervalle.

Malgré des propos que Theresa May a voulu rassurants, plusieurs députés britanniques ont émis des doutes sur la capacité de la Première ministre à convaincre ces interlocuteurs.

Leurs craintes ont été rapidement confirmées par le président du Conseil européen Donald Tusk qui a exclu une renégociation du "backstop" sans fermer totalement la porte au dialogue. "Nous sommes prêts à discuter de la manière de faciliter la ratification (de l'accord) par le Royaume-Uni", a-t-il dit.

---

PACTE MONDIAL DE L'ONU SUR LES MIGRATIONS ADOPTÉ À MARRAKECH

MARRAKECH - Le Pacte mondial des Nations unies sur les migrations a été adopté lundi lors d'une conférence à Marrakech, a annoncé le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

Le texte, qui n'est pas contraignant, avait été validé en juillet dernier par l'ensemble des 193 pays membres de l'Onu sauf les Etats-Unis.

Il recense 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migrations et précise noir sur blanc que chaque Etat est libre de décider qui il souhaite accueillir, ce qui n'a pas empêché de nombreux responsables de droite et d'extrême droite, y compris en France, de le présenter comme un encouragement à l'immigration massive.

---

CARLOS GHOSN INCULPÉ AU JAPON, NISSAN MIS EN CAUSE

TOKYO - Le parquet de Tokyo a inculpé lundi Carlos Ghosn pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de sa rémunération versée par Nissan de 2010 à 2015 et il a prolongé la détention du PDG de Renault et de l'alliance Renault-Nissan en élargissant officiellement son enquête aux trois années suivantes.

Nissan, qui a fait éclater le scandale en dénonçant les agissements supposés de son ex-président, n'est pas épargné et a aussi été mis en examen pour publication de fausses déclarations financières.

Accusé de n'avoir déclaré que la moitié de sa rémunération d'environ 10 milliards de yens (78 millions d'euros) de 2010 à 2015, Carlos Ghosn a été arrêté une première fois au Japon le 19 novembre. Après 22 jours de détention, le parquet devait ce lundi soit l'inculper soit le relâcher.

---

FRANCE-LE PLAN DE REPRISE D'ASCOVAL EST BOUCLÉ

PARIS - Les pouvoirs publics français et le groupe franco-belge Altifort se sont mis d'accord lundi sur un plan de reprise de l'aciérie Ascoval auquel l'Etat contribuera à hauteur de 25 millions d'euros.

"Les principaux obstacles à la réussite du projet de reprise sont désormais tous levés grâce à la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes et notamment des salariés", a déclaré Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à Bercy avec des représentants d'Ascoval, Altifort et les élus du Nord.

L'Etat, qui avait promis un euro d'argent public pour un euro investi par le privé, s'engage à hauteur de 25 millions d'euros à la suite d'Altifort, précise un communiqué du ministère de l'Economie et des Finances.