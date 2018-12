L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (21/12)

NÉGOCIATIONS À WASHINGTON POUR ÉVITER UN "SHUTDOWN"

WASHINGTON - Des négociations étaient en cours vendredi soir à Washington pour tenter de trouver un compromis et éviter un blocage de l'administration fédérale que Donald Trump menace de faire durer si les sénateurs n'approuvent pas d'ici minuit (05h00 GMT) le texte adopté la veille par la Chambre des représentants.

Le président américain fait du financement du mur qu'il entend construire à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis une question de principe car il s'agit de la promesse phare de sa campagne présidentielle de 2016.

Pour l'instant, un vote de procédure n'a pas permis l'examen du texte et des négociations étaient toujours en cours, les démocrates faisant valoir qu'ils avaient présenté deux propositions qui restent disponibles.

Le soutien de 60 des 100 sénateurs est nécessaire pour une adoption, ce qui implique que plusieurs élus démocrates doivent voter pour. A moins que McConnell, comme l'a suggéré Trump, n'ait recours à "l'option nucléaire" d'ordonner un vote à la majorité simple, une rupture avec les traditions du Sénat à laquelle il a résisté jusqu'à présent.

---

LE CHEF DU PENTAGONE DÉMISSIONNE ET ÉTRILLE TRUMP

WASHINGTON - Le secrétaire américain à la Défense, l'ancien général des Marines Jim Mattis, a présenté sa démission et quittera ses fonctions fin février, a déclaré jeudi Donald Trump, au lendemain de l'annonce par le président américain du retrait des troupes présentes en Syrie.

Jim Mattis a fait part de sa volonté de démissionner après s'être entretenu en tête à tête avec Donald Trump dans le bureau Ovale, une discussion lors de laquelle les deux hommes ont exprimé leurs désaccords, a dit un haut représentant de la Maison blanche.

Le choix de retirer les forces américaines de Syrie a constitué un énième point de désaccord entre Mattis et Trump, de même que le possible retrait d'une partie des troupes présentes en Afghanistan, une hypothèse dont ont fait part jeudi à Reuters deux représentants américains.

Dans sa lettre de démission, Jim Mattis a expliqué qu'il préférait laisser la place à un secrétaire à la Défense qui partagera davantage la vision du chef de la Maison blanche, dont il a ouvertement critiqué la politique, notamment à l'égard des alliés des Etats-Unis.

---

LES KURDES DE SYRIE ESPÈRENT QUE LA FRANCE S'IMPLIQUERA PLUS

PARIS/BEYROUTH - Les forces kurdes qui opèrent dans le nord de la Syrie espèrent que la France jouera à l'avenir un rôle plus actif dans la région, a déclaré vendredi Riad Darar, l'un des deux codirigeants du Conseil démocratique syrien, lors d'une conférence de presse organisée à Paris.

Les forces kurdes risquent de ne plus être en mesure d'assumer la surveillance les combattants de l'Etat islamique qu'ils ont capturés, a ajouté Ilham Ahmed, un autre dirigeant kurde. Prié de dire si les forces kurdes allaient libérer les djihadistes, il a répondu: "sous la menace de l'Etat turc et avec le risque d'un nouveau sursaut de Daech, je crains que la situation échappe à tout contrôle et que nous ne soyons plus en mesure de les contenir".

Des combattants de l'Etat islamique ont lancé vendredi une attaque contre des positions kurdes dans le sud-est de la Syrie, a déclaré un porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par la coalition sous commandement américain. Cette dernière a mené des frappes aériennes pour repousser les djihadistes, a-t-il ajouté.

Trois représentants des FDS ont été reçus vendredi à l'Elysée par des conseillers d'Emmanuel Macron qui les ont assurés du soutien et de la solidarité de la France, a fait savoir la présidence.

---

LE DJIHADISTE FRANÇAIS PETER CHÉRIF ARRÊTÉ À DJIBOUTI

PARIS - Un des djihadistes français les plus recherchés, Peter Chérif, alias Abou Hamza, en fuite depuis 2011, a été arrêté à Djibouti, a confirmé vendredi la ministre des Armées, Florence Parly.

"C'est une très bonne nouvelle parce que ce terroriste a joué un rôle important dans l'organisation de l'attentat contre Charlie Hebdo" en janvier 2015, a dit Florence Parly à RTL.

Coïncidence du calendrier judiciaire, le parquet de Paris a annoncé vendredi qu'il requérait le renvoi de 14 personnes impliquées dans les attentats de 2015 à Paris et Montrouge devant une Cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels.

---

LES MESURES D'URGENCE "GILETS JAUNES" VOTÉES À L'ASSEMBLÉE

PARIS - Les députés français ont adopté dans la nuit de jeudi à vendredi une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées dans l'urgence par l'exécutif pour tenter de mettre fin à la crise des "Gilets jaunes" grâce à la mobilisation de plus de 10 milliards d'euros.

Le Parlement avait d'abord définitivement adopté jeudi le projet de loi de finances (PLF) 2019, un texte revu en toute fin de marathon budgétaire automnal pour intégrer une partie des concessions consenties par le gouvernement.

Ce PLF intègre l'annulation de la hausse de la taxe carbone, l'alignement du diesel sur l'essence et le maintien de l'avantage fiscal dont bénéficiaient les entreprises sur le gazole non routier, ou encore le déblocage des crédits destinés à financer la hausse de la prime d'activité pour revaloriser les salaires proches du smic.

DES FRANÇAIS TIRÉS AU SORT POUR PARTICIPER AUX DÉBATS

PARIS - Le gouvernement souhaite que des Français tirés au sort participent dans chaque région à des conférences organisées dans le cadre du grand débat promis pour répondre à la crise des "Gilets jaunes", a déclaré vendredi Edouard Philippe.

Le Premier ministre a jugé utile que "des Français qui ne sont pas forcément les plus impliqués dans la vie publique, dans le débat public, puissent donner leur avis sur le débat et donner leur avis sur les propositions".

L'exécutif et la majorité espèrent que ce débat national et les mesures d'urgence adoptées par le Parlement permettront d'apaiser la crise à la veille d'un sixième samedi de mobilisation en France.

LA DISTRIBUTION A PERDU 1% DE CA SUR CINQ SEMAINES

PARIS - Les perturbations liées au mouvement des "Gilets jaunes" ont coûté 1% de chiffre d'affaires à la grande distribution au cours des cinq dernières semaines, la forte baisse des ventes dans le non alimentaire ayant été compensée par la bonne tenue de l'alimentaire, selon les chiffres publiés vendredi par l'institut Nielsen.

Les blocages des manifestants ayant rendu difficile l'accès aux magasins, les consommateurs se sont adaptés, choisissant de faire leurs courses durant la semaine, privilégiant les magasins de proximité, plus accessibles, ou le "drive", ces points de retrait des courses effectuées sur internet.

Au total, hors essence, les ventes du secteur ont reculé de 160 millions d'euros sur cinq semaines par rapport à la même période 2017.

---

L'ONU AUTORISE UNE MISSION D'OBSERVATION AU YÉMEN

NATIONS UNIES - Le Conseil de sécurité de l'Onu a approuvé vendredi à l'unanimité l'envoi d'une mission de contrôle de la trêve dans la région d'Hodeïda, principal port du Yémen, par lequel transite la majeure partie de l'aide humanitaire à ce pays en guerre civile.

Après une semaine de négociations sous l'égide des Nations unies en Suède, les milices chiites houthies alignées sur l'Iran et la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite ont accepté un arrêt des combats dans cette cité portuaire de la mer Rouge.

Cette trêve est entrée en vigueur mardi.

---

CARLOS GHOSN DE NOUVEAU ARRÊTÉ AU JAPON

TOKYO - Le parquet de Tokyo a de nouveau placé Carlos Ghosn en état d'arrestation vendredi, accusant l'ex-président de Nissan d'avoir fait passer dans les comptes du constructeur japonais des pertes sur des investissements personnels de plus de 1,8 milliard de yens (14,1 millions d'euros) en 2008.

Cela signifie que le PDG de Renault et de l'alliance Renault-Nissan pourrait être maintenu en détention pendant une nouvelle période de dix jours, après avoir déjà passé un mois en prison depuis son arrestation le 19 novembre pour des accusations de malversations financières.

La décision du parquet de Tokyo intervient au lendemain du refus d'un tribunal de district de la capitale japonaise de prolonger la détention de Carlos Ghosn, un coup de théâtre qui laissait envisager que Ghosn pourrait être rapidement libéré sous caution.

---

TOTAL CONDAMNÉ POUR CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES IRANIENS

PARIS - Le tribunal correctionnel de Paris a condamné vendredi le groupe Total à une peine symbolique de 500.000 euros d'amende pour corruption d'agents publics étrangers en marge de la conclusion de contrats en Iran en 1997.

Le groupe pétrolier a en revanche échappé à la confiscation par l'Etat du produit présumé de l'infraction et a fait savoir qu'il ne ferait pas appel.

Total était accusé d'avoir versé quelque 30 millions de dollars de pots-de-vin entre 2000 et 2004 sous couvert d'un contrat de consultance visant à faciliter la conclusion d'un accord concernant l'immense gisement gazier de South Pars.