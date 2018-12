Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 17 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Les enquêteurs de Nissan passent en revue l'utilisation par l'ancien président du constructeur automobile japonais Carlos Ghosn d'une "réserve DG" interne ainsi que le rôle joué par des filiales aux Pays-Bas et dans d'autres pays, dans le cadre de leur enquête sur des soupçons d'inconduite financière, ont dit à Reuters deux sources proches de l'enquête. Selon le Figaro, Jean-Dominique Senard, actuel président de Michelin , serait favori pour succéder à Carlos Ghosn à la présidence de Renault. Le Wall Street Journal écrit de son côté que Renault à écrit à Nissan pour demander la convocation d'une AG des actionnaires du groupe japonais. * ENGIE a annoncé dimanche qu'il réaliserait d'ici fin décembre des opérations de couverture pour garantir que les tarifs réglementés du gaz n'augmentent pas jusqu'à l'été prochain, comme l'a demandé le ministère de la Transition écologique. * VIVENDI a annoncé avoir écrit ce vendredi au conseil d'administration de TELECOM ITALIA en vue d'obtenir la convocation d'une assemblée générale des actionnaires ainsi que la révocation de cinq membres du conseil choisis par le fonds Elliott. * KERING a annoncé vendredi sa décision de coopter la société financière Pinault, représentée par Héloïse Temple-Boyer, en remplacement de Patricia Barbizet, vice-présidente du conseil d'administration, qui a présenté sa démission. * SOLOCAL a annoncé vendredi avoir pris acte de la démission d'Arnaud Marion du conseil d'administration, remplacé par Eric Boustouller, le directeur général du groupe, en qualité d'administrateur. Le communiqué : https://bit.ly/2rDRnPK * LVMH . Belmond versera au géant français du luxe des indemnités de 92,3 millions de dollars (environ 81,3 millions d'euros) si l'accord de vente conclu vendredi est cassé selon certaines circonstances, peut-on lire dans un document remis à la SEC, l'autorité boursière américaine. LVMH a annoncé le rachat du groupe hôtelier pour une valeur d'entreprise de 3,2 milliards de dollars, sa plus grosse opération de croissance externe depuis Bulgari . L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

