Nissan rétrograde Hari Nada, un ancien proche de Carlos Ghosn, au poste de conseiller

TOKYO (Agefi-Dow Jones)--Nissan Motor a déclaré avoir rétrogradé au poste de conseiller un ancien membre de l'équipe de Carlos Ghosn, Hari Nada, dont le rôle au sein du constructeur automobile japonais a été remis en question par le conseil d'administration.

Hari Nada conseillera le groupe sur les poursuites judiciaires à venir, dont les procès au pénal de Carlos Ghosn et Nissan, a indiqué une porte-parole du partenaire d'alliance de Renault. Il était auparavant vice-président en charge des affaires juridiques. Ce changement, annoncé mercredi, est devenu effectif mardi.

Nissan a également nommé mardi Makoto Uchida, le patron des activités du groupe en Chine, au poste de directeur général. Il succédera à Yasuhiro Yamauchi, qui avait été nommé en septembre pour assurer l'intérim à la direction générale après la démission de Hiroto Saikawa, dont le mandat a été marqué par l'affaire Ghosn et par un plongeon des bénéfices et des ventes du groupe.

Hari Nada fait partie d'un groupe de dirigeants de Nissan qui a coopéré en secret avec la justice japonaise avant l'arrestation de Carlos Ghosn, alors président de Nissan et PDG de Renault, en novembre 2018 au Japon. Hari Nada était un proche de l'ancien homme fort de Nissan et l'a conseillé sur certains des dossiers sur lesquels enquête la justice japonaise. Il a accepté de coopérer avec les procureurs et, en échange, n'est pas poursuivi en justice.

Les fonctions de directeur des affaires juridiques et de la sécurité de Nissan seront assumées par son supérieur hiérarchique, Hitoshi Kawaguchi.

-Sean McLain, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri et Valérie Venck) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire