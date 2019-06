PRESSE: Les opérations de l'alliance Renault-Nissan affectées par le départ de Ghosn

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'alliance Renault-Nissan se délite depuis l'arrestation de Carlos Ghosn en dépit de l'attachement exprimé par les deux groupes à la poursuite de leurs opérations communes, a rapporté mercredi le Financial Times.

Certains services supervisant des fonctions communes sont décimés, alors que d'autres ne reçoivent plus de nouvelles tâches depuis des mois, précise le journal, qui cite notamment le démantèlement du "CEO office" en charge de la supervision au jour le jour de l'alliance.

"D'autres services comme les véhicules utilitaires, les ventes, le marketing et la communication rétrécissent et suppriment des effectifs", a ajouté le Financial Times.

Une porte-parole de Renault contactée par l'agence Agefi-Dow Jones n'a pas souhaité commenter ces informations, tandis qu'un responsable de l'alliance n'était pas immédiatement joignable.

