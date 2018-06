PARIS (Agefi-Dow Jones)--Une fusion entre le constructeur automobile français Renault et son allié japonais Nissan demeure "un moyen possible" de pérenniser l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, sans pour autant constituer une "évidence", a affirmé au Figaro le PDG du groupe français, Carlos Ghosn, dans un entretien publié vendredi.

Egalement PDG de l'alliance, Carlos Ghosn a pour mission dans le cadre de son nouveau mandat courant jusqu'en 2022 de pérenniser cette alliance, qui a généré 5,7 milliards d'euros de synergies en 2017. Renault-Nissan-Mitsubishi compte porter ces synergies à au moins 10 milliards d'euros en 2022. Dans cette optique, l'idée d'une fusion entre le groupe français et Nissan a plusieurs fois été évoquée. Le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, avait toutefois confié au quotidien Nikkei qu'il ne voyait pas l'intérêt d'un tel schéma, fin avril.

"La fusion, c'est un moyen possible, une solution parmi toutes celles qu'il faut examiner, et je le fais sans a priori", a déclaré Carlos Ghosn au Figaro. "La fusion n'est pas un repoussoir pour moi. Mais ce n'est pas non plus une évidence parce que ce n'est pas un gage automatique de pérennité ", a ajouté le numéro un de Renault, qui tient vendredi son assemblée générale annuelle.

Carlos Ghosn affirme avoir dressé une liste "impressionnante" de fusions qui ont échoué ou "amené des catastrophes", citant notamment Daimler et Mitsubishi.

Interrogé sur l'échéance de la proposition qu'il fera pour pérenniser cette alliance, Carlos Ghosn a répondu que son mandat durerait quatre ans. "Mais il faut que ce soit proposé bien avant la fin du mandat, et même plutôt au début", a-t-il complété.

Carlos Ghosn a par ailleurs indiqué avoir "en tête" le moment où il lâchera les rênes de Renault. Mercredi, le Financial Times rapportait que le PDG de Renault pourrait quitter la direction du groupe avant 2022, publiant des extraits d'un entretien avec Carlos Ghosn à paraître ce week-end.

