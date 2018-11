RENAULT : la détention de Carlos Ghosn prolongée de 10 jours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La détention de Carlos Ghosn à Tokyo serait prolongée de 10 jours supplémentaires, selon la presse japonaise. Le patron de Renault et de l’Alliance a été arrêté le 19 novembre dernier. Il est soupçonné d'avoir minoré ses déclarations de revenus auprès de la Bourse de Tokyo et utilisé des fonds de Nissan à des fins personnelles. A la suite de ses accusations, Carlos Ghosn a été démis de ses fonctions de président du conseil d'administration chez Nissan et Mitsubishi.