Resume de l'actualite a 02H00 GMT (17/06)

VALENCE, Espagne - L'Aquarius, un navire humanitaire transportant plusieurs centaines de migrants refusés par l'Italie, doit arriver ce matin dans le port espagnol de Valence au terme d'une odyssée éprouvante de neuf jours en mer.

L'Italie et Malte ayant refusé de laisser accoster ce navire géré par l'association de sauvetage en mer SOS Méditerranée, seule l'Espagne a proposé d'accueillir les 629 migrants, principalement originaires d'Afrique sub-saharienne, qui se trouvent à son bord.

La France a annoncé l'envoi d'une mission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) pour identifier en Espagne les passagers de l'Aquarius pouvant bénéficier de l'asile en France.

Quelque 2.320 personnes, parmi lesquelles des bénévoles, des traducteurs, des policiers et du personnel médical, ont été dépêchées à Valence pour attendre l'Aquarius et deux navires italiens qui ont pris chacun une partie des passagers du bateau humanitaire pour rendre le voyage plus sûr.

BERLIN - Angela Merkel, qui cherche à éviter une crise sur la politique migratoire au sein de la coalition qu'elle dirige, veut organiser une réunion avec la Grèce, l'Italie et l'Autriche pour discuter de cette question avant le Conseil européen des 28 et 29 juin, rapporte le journal allemand Bild.

Angela Merkel estime que la politique migratoire ne peut être décidée et mise en œuvre efficacement qu'au niveau européen. Elle est sur ce point en désaccord avec ses propres alliés conservateurs bavarois de la CSU et son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui prône une action unilatérale et propose de renvoyer les migrants déjà enregistrés dans d'autres pays de l'Union européenne.

---

BOGOTA - Les Colombiens votent aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle, dimanche.

Le favori du scrutin, le candidat de droite Ivan Duque, 41 ans, a promis de revoir l'accord de paix conclu avec les Farc, qu'il juge trop favorable aux anciens guérilleros marxistes.

Avec son parti, le Centre démocratique, Ivan Duque veut notamment revenir sur l'amnistie accordée aux chefs des Farc qui ont commis des crimes et veut les empêcher de participer à la vie politique tant qu'ils n'auront pas été jugés.

Face à Duque, le candidat de la gauche radicale Gustavo Petro, 58 ans, a reconnu les "insuffisances" de l'accord de paix mais a promis de ne pas y toucher.

---

KABOUL - Un attentat à la voiture piégée a tué au moins 26 personnes hier dans l'est de l'Afghanistan alors que les cessez-le-feu annoncés par l'armée afghane et les taliban pour la fin du mois de ramadan donnaient lieu à des scènes de fraternisation inédites dans l'histoire tourmentée du pays.

L'attentat a été revendiqué par l'Etat islamique.

La trêve de trois jours décrétée par les taliban et celle du gouvernement, qui s'achèvera mercredi, ont offert aux Afghans un répit inespéré alors que les combats s'étaient intensifiés ces derniers mois.

Des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes inimaginables de soldats et d'insurgés islamistes se serrant la main pour la fête de l'Aïd.

---

PARIS - Une des plus importantes plate-formes illégales actives en France sur le "dark web" a été démantelée à l'issue d'une vaste opération menée par les douanes, a annoncé hier le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.

Le forum "Black Hand" ("La main noire"), très actif dans la partie d'Internet qui n'est pas référencée par les moteurs de recherche, proposait à la vente, depuis plus de deux ans, de nombreux produits et services illicites, notamment des armes, des produits stupéfiants ou de faux papiers.

La principale administratrice du site, une jeune femme de moins de 30 ans connue sous le pseudo d'"Anouchka", selon une source proche de l'enquête, a été interpellée, ainsi que deux "modérateurs" du site et un vendeur actif sur la plate-forme. Près de 4.000 euros en liquide et environ 25.000 euros dans diverses monnaies virtuelles ont également été saisis.

Les enquêteurs ont pu accéder au contenu du serveur du forum "Black Hand", qui comptait plus de 3.000 inscrits, et procéder à la saisie massive des données.

---

PARIS - Le mouvement de grève intermittente de la SNCF, lancé le 3 avril, entre dimanche dans son seizième épisode. Il devait se terminer le 28 juin mais la CGT a déjà appelé à de nouvelles dates en juillet après une rencontre avec le gouvernement et le patronat sur la nouvelle convention collective du secteur, jugée peu concluante.

Un peu plus d'un tiers des Français (37%) soutiennent le mouvement des cheminots, qui protestent contre la réforme du secteur ferroviaire, un appui en déclin par rapport au mois de mai, selon le baromètre Ifop du Journal du Dimanche.

Cette proportion était de 42% pendant le mois de mai et de 47% au plus fort du mouvement en avril.

Les deux tiers des Français disent souhaiter que le gouvernement aille jusqu’au bout de la réforme telle qu’elle a été annoncée, sans céder aux mobilisations, une statistique stable depuis le début du mouvement.

---

PARIS - L'ancien PDG de France Télécom Didier Lombard et six cadres, dont la responsabilité est mise en cause dans une vague de suicides dans cette entreprise, seront jugés en correctionnelle, ainsi qu'Orange en tant que personne morale.

Didier Lombard, le directeur exécutif chargé des ressources humaines de l'époque, Olivier Barberot, et l'ancien directeur général adjoint, Louis-Pierre Wenes, sont maintenus sous contrôle judiciaire jusqu'à leur future comparution devant le tribunal, précise l'ordonnance de renvoi.

Didier Lombard est devenu PDG de France Télécom (qui deviendra plus tard Orange) début 2005, et a engagé un plan de restructuration draconien. Une vague de dizaines de suicides, tentatives de suicides et dépressions a frappé l'entreprise de 2006 à 2009, année où le plan NEXT a finalement été arrêté après qu'une salariée se soit défenestrée devant ses collègues.

---

PARIS - L'ancien PDG de Carrefour Georges Plassat au coeur d'une polémique au sujet de ses conditions de départ, a décidé de renoncer au versement de son indemnité de non-concurrence,

Georges Plassat, qui a quitté le groupe en juillet 2017 à l'âge de 68 ans et a fait valoir ses droits à la retraite, a bénéficié d'une indemnité de non-concurrence d'un montant brut de 3,98 millions d'euros.

Cette indemnité, ainsi que le niveau de rémunération du nouveau dirigeant, Alexandre Bompard, ont été vivement contestés vendredi lors de l'assemblée générale par des actionnaires du groupe et des organisations syndicales qui ont pointé du doigt les contre-performances du distributeur.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré à Reuters qu'il jugeait le niveau de ces rémunérations "incompréhensible et choquant", étant donnée la "situation dégradée" dans laquelle les anciens dirigeants ont laissé le groupe.

---

PARIS - Les actionnaires de Renault ont approuvé à une courte majorité la rémunération de 7,4 millions d'euros du PDG Carlos Ghosn au titre de l'année 2017, évitant de justesse une crise à la tête du groupe automobile alors que celui-ci explore les moyens de renforcer ses liens avec son partenaire Nissan.

L'assemblée générale, qui a également octroyé à Carlos Ghosn un nouveau mandat de quatre ans, s'est prononcée à 56,5% en faveur de son enveloppe de rémunération au titre de l'an dernier, qui s'ajoute aux 9,2 millions d'euros touchés au titre de ses fonctions chez Nissan.

Le PDG, dont les éléments de salaire avaient été rejetés par l'AG en 2016 puis validés l'année suivante, a accepté de réduire de 30% environ sa rémunération pour 2018 afin de s'assurer le soutien de l'Etat français à son renouvellement.

---

PARIS - Six personnes ont été interpellées hier en marge d'une manifestation contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur le site de Bure (Meuse) perturbée par des violences qui ont fait sept blessés parmi les forces de l'ordre.

Un millier de personnes se sont rassemblées dans l'après-midi à Bar-Le-Duc (Meuse) pour protester contre le projet de stockage de déchets radioactifs à Bure, selon la préfecture de la Meuse. Parmi elles, se trouvaient 150 individus cagoulés et vêtus de noir.

Au cours de cette intervention, sept policiers ont été blessés dont deux ont été transportés à l'hôpital. Deux des six personnes interpellées ont été arrêtées pour faits de violence sur des forces de l'ordre et deux autres pour port d'arme.

---

PARIS - La présidente du Syndicat Autolib' Vélib' métropole (SAVM) a annoncé qu'elle proposerait de mettre fin au contrat avec le groupe Bolloré lors du comité syndical jeudi prochain.

Bolloré a "pris acte" de la volonté de la présidente du Syndicat en rappelant que le contrat de délégation de service public passé avec Autolib' prévoit entre autres en cas de résiliation le paiement d'une partie des pertes qu'il a supportées, des indemnités et des dédommagements.

Lancé en 2011, Autolib' est disponible dans une centaine de communes d'Ile-de-France. Le contrat avec le groupe Bolloré court jusqu'en 2023.