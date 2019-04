PSA: Nicolas Morel remplace Gilles Le Borgne à la R&D

Agé de 57 ans, Gilles Le Borgne a décidé de quitter PSA "pour des raisons personnelles", a ajouté le constructeur dans un communiqué.

Diplômé de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle, expert reconnu de l'architecture des véhicules, ce grand barbu à la voix grave aura été ces dernières années sur tous les fronts pour gérer les ruptures technologiques qui se sont accélérées dans l'automobile avec le dieselgate, la course à l'électrification et l'arrivée de normes d'homologation moins théoriques.

N'hésitant à prendre lui-même le volant des voitures bardées de capteurs pour mesurer la consommation réelle sur route, il est crédité pour le succès de PSA au WLTP. Le constructeur automobile a figuré parmi les groupes ayant homologué leur gamme dès l'entrée en vigueur des nouveaux standards.

Cité dans le communiqué, le président du directoire Carlos Tavares a salué l'engagement d'un homme "qui a su animer ses équipes avec rigueur et professionnalisme dans la mise en œuvre des développements véhicules et technologies du plan stratégique Push To Pass".

Gilles Le Borgne sera remplacé la semaine prochaine par Nicolas Morel, actuel directeur des projets véhicules. Carla Gohin, directrice de la recherche et de l'ingénierie avancée, élargit pour sa part son périmètre et devient "Chief Technology Officer".

Ces nominations s'inscrivent aussi dans la volonté de Carlos Tavares de promouvoir des dirigeants plus jeunes, quadras et quinquas, appelés à jouer un rôle central dans le futur plan stratégique de PSA qu'il prépare pour la période 2022-2030.

(Gilles Guillaume, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)