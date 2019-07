PSA grimpe en Bourse, après avoir atteint des marges records au S1

(Actualisation: réaction de marché, commentaires d'analystes, déclaration du président du directoire sur la Chine, le Brexit et les opérations de consolidation)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe PSA gagne du terrain en Bourse mercredi, après avoir publié des marges records au premier semestre grâce à la poursuite de la baisse des coûts permise notamment par les synergies avec Opel et Vauxhall.

A 12h, l'action PSA gagnait 2,2%, à 23,21 euros, signant l'une des plus fortes hausses du CAC 40.

"Le groupe a fait mieux que résister au premier semestre 2019 et dépasse les attentes", affirment les analystes d'Invest Securities. PSA "continue d'aller à contre-courant de la tendance observée chez la plupart des constructeurs automobiles, avec une augmentation des marges qui, une fois de plus, a positivement surpris", a souligné de son côté Citigroup.

"Grâce à notre concentration sur l'exécution de notre plan stratégique, nous avons dégagé un solide free cash-flow et une forte marge opérationnelle courante au premier semestre", a déclaré le président du directoire de PSA, Carlos Tavares, cité dans un communiqué.

Au premier semestre, le résultat net part du groupe du constructeur automobile s'est inscrit à 1,83 milliard d'euros, contre 1,48 milliard d'euros sur la même période de 2018.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe a augmenté de 10,6% sur la période, à 3,34 milliards d'euros, traduisant une marge de 8,7%, en hausse de 0,9 point par rapport au premier semestre 2018.

Le ROC de la branche automobile a progressé de 12,6%, à 2,66 milliards d'euros, ce qui correspond à une marge opérationnelle courante record de 8,7%, contre 7,7% un an plus tôt. Ce niveau de marge a été atteint "grâce à un mix produit favorable et la poursuite de la baisse des coûts, en dépit de l'impact négatif des taux de change", a précisé PSA.

Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, le directeur financier du groupe, Philippe de Rovira, a expliqué que les réductions de coûts avaient notamment été générées par les synergies avec Opel-Vauxhall, une activité rachetée en 2017, grâce à la production de véhicules sur des plateformes communes à l'ensemble des marques du groupe. Ces synergies ont eu un impact positif de 270 millions d'euros, a-t-il précisé.

Des perspectives de marché révisées à la baisse

Philippe de Rovira a indiqué que la baisse des ventes du groupe en Chine avait eu un impact négatif de 302 millions d'euros sur ses résultats. Le dirigeant a également déclaré que le groupe s'attaquait "à la question de ses capacités" industrielles en Chine, tout en précisant qu'il "y a[vait] de nombreuses façons" de le faire et qu'il était trop tôt pour effectuer des annonces. L'an dernier, le groupe a déjà fermé une usine dans le pays, a-t-il rappelé. Carlos Tavares a pour sa part affirmé, durant une autre conférence, que PSA n'excluait pas la possibilité de vendre une de ses usines en Chine, si les surcapacités étaient trop importantes.

Le ROC de Banque PSA Finance au premier semestre a augmenté de 0,6%, à 513 millions d'euros, tandis que celui de Faurecia a reculé de 1,2%, à 634 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe PSA au premier semestre a reculé de 0,7% par rapport au premier semestre 2018, à 38,3 milliards d'euros. Sur la période, les ventes mondiales, déjà publiées, ont chuté de 12,8%, à 1,9 million de véhicules neufs, pénalisées par un nouveau plongeon en Chine et par l'arrêt des activités du groupe l'an passé en Iran.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 1,7 milliard d'euros, un ROC groupe de 3,04 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 38,2 milliards d'euros.

Le free cash-flow généré par l'ensemble des activités industrielles et commerciales de Groupe PSA s'est établi à 1,6 milliard d'euros au premier semestre.

Concernant ses perspectives, PSA a confirmé viser pour la période 2019-2021, une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division automobile. PSA a également révisé ses perspectives de marché pour 2019. Le groupe table désormais sur un marché automobile en baisse de 1% en Europe, alors qu'il le prévoyait stable auparavant. Il anticipe un repli de 4% en Amérique latine, contre une baisse de 2% précédemment, une chute de 7% en Chine, contre un recul de 3% auparavant, et une hausse de 3% en Russie, au lieu d'une progression de 5%.

Carlos Tavares a par ailleurs exhorté les dirigeants européens à faire preuve de "clarté" sur le Brexit, et à éviter une sortie sans accord de l'Union européenne par le Royaume-Uni, qui "n'est pas envisageable".

Le président du directoire de PSA a aussi réaffirmé être ouvert à des opérations de croissance externe, tout en assurant que le groupe n'était "pas dans une position où il a besoin de faire de telles opérations".

