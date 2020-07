Carlos Tavares Date de naissance : 14/08/1958 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Airbus SE - Peugeot S.A. Biographie : Carlos Antunes Tavares est né le 14 août 1958 à Lisbonne. C’est un chef d'entreprise portugais. Il e... » Lire la suite PSA se maintient dans le vert au premier semestre malgré l'impact de la crise 0 28/07/2020 | 07:43 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile PSA a publié mardi un bénéfice net au titre du premier semestre 2020, malgré la chute de ses ventes provoquée par la crise sanitaire et les mesures de confinement. "Ce résultat semestriel démontre la résilience du groupe, récompense de six années consécutives de travail intense pour augmenter notre agilité et abaisser notre point mort", a souligné Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, cité dans un communiqué. Au premier semestre, PSA a enregistré un résultat net part du groupe de 595 millions d'euros, contre un bénéfice net de 1,8 milliard d'euros à la même période de 2019. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s'est inscrit à 517 millions d'euros, contre 3,3 milliards d'euros au premier semestre 2019. Le ROC de la branche automobile a atteint 731 millions d'euros, en baisse de 72,5% sur un an, ce qui correspond à une marge opérationnelle courante de 3,7%, contre 8,7% un an plus tôt. Ce niveau de rentabilité "a été atteint, malgré un impact significatif de la baisse des volumes, grâce à un mix produit favorable et à la baisse des coûts", a expliqué PSA. Le directeur financier du groupe, Phillipe de Rovira, a indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, que le point mort du groupe serait encore abaissé cette année, grâce à des actions prises sur les coûts fixes et variables. Le ROC de Banque PSA Finance au premier semestre s'est établi à 463 millions d'euros, tandis que celui de Faurecia s'est inscrit à -159 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Groupe PSA au premier semestre a chuté de 34,5% par rapport aux six premiers mois de 2019, à 25,1 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de la branche automobile s'est établi à 19,6 milliards d'euros, en baisse de 35,5%. Déjà publiées, les ventes mondiales de PSA ont chuté de 45,7% à 1 million de véhicules neufs au premier semestre. Le constructeur a par ailleurs revu ses perspectives de marché pour la Russie et l'Amérique latine, tablant sur une baisse de 30% pour ces deux régions. PSA anticipait auparavant un repli de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie. PSA prévoit toujours un marché automobile en baisse de 25% en Europe et de 10% en Chine. PSA a rappelé qu'il visait pour la période 2019-2021 une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour sa division automobile, Opel et Vauxhall inclus. PSA continue également de travailler sur sa fusion avec Fiat Chrysler qui doit être finalisée au premier trimestre 2021. Cette opération doit créer le quatrième constructeur automobile mondial et dégager des synergies d'un montant d'au moins 3,7 milliards d'euros en année pleine. Le 15 juillet, Fiat Chrysler et PSA ont annoncé que la nouvelle entité issue de cette fusion s'appellerait Stellantis. "Nous sommes déterminés à réaliser un solide rebond au second semestre tout en finalisant la naissance de Stellantis d'ici la fin du premier trimestre 2021", a assuré Carlos Tavares. Phillipe de Rovira a estimé que la résilience de PSA, l'une des meilleures du secteur, démontrait que le groupe pouvait survivre sans Fiat Chrysler. Mais Stellantis représente "une opportunité" pour se retrouver dans une situation "encore meilleure", a ajouté le dirigeant. Phillipe de Rovira a également indiqué que les ventes de juillet de PSA avaient poursuivi sur leur tendance de juin, où elles ont connu un fort rebond. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV COMMUNIQUES FINANCIERS DE PSA: https://www.groupe-psa.com/fr/finance/publications-financieres Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FAURECIA SE 3.63% 38.28 -23.05% PEUGEOT SA 4.13% 15.51 -30.02% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 0.62% 71.97051 15.80%