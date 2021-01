Stellantis confiant sur les synergies, pas de tabou sur la Chine, dit Tavares

PARIS (Reuters) - Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, s'est dit mardi confiant d'atteindre les cinq milliards d'euros de synergies promises grâce à la fusion entre PSA et FCA et a déclaré n'écarter aucun scénario pour redresser l'activité du nouveau groupe en Chine.

Les deux constructeurs ont finalisé samedi leur fusion et l'action Stellantis a fait ses débuts lundi à la Bourse de Paris et de Milan. Mardi, pour ses premiers pas à Wall Street, le titre prenait plus de 10%.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)