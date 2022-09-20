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Carlos Tavares

Date de naissance : 14/08/1958
Patrimoine public : 13 218 238 USD
Principales sociétés : Stellantis N.V.
Biographie : Carlos Antunes Tavares est né le 14 août 1958 à Lisbonne. Cest un chef d'entreprise portugais. Il e...

Stellantis vise un investissement à deux chiffres en mlns d'euros à Mirafiori-Tavares

20/09/2022 | 12:08
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20 septembre (Reuters) - Carlos Tavares, directeur général de Stellantis NV, déclaré mardi lors d'un point de presse que :

* LA PÉNURIE DE MATÉRIAUX VA SE POURSUIVRE DANS LES PROCHAINES DÉCENNIES

* NOUS POUVONS RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 50% SI NOUS REMPLAÇONS LES VIEUX VÉHICULES SUR LES ROUTES

* L'INVESTISSEMENT EN ITALIE DANS LES TRANSMISSIONS À DOUBLE EMBRAYAGE REPRÉSENTERA UN INVESTISSEMENT À DEUX CHIFFRES EN MILLIONS D'EUROS

* STELLANTIS PRÉVOIT DE PRODUIRE CHAQUE ANNÉE 600.000 TRANSMISSIONS À DOUBLE EMBRAYAGE À L'USINE MIRAFIORI EN ITALIE ET 600.000 À METZ EN FRANCE

* LA LIGNE DE COMMUNICATION AVEC LES AUTORITÉS CHINOISES EST OUVERTE

* STELLANTIS PRENDRA D'ICI FIN SEPTEMBRE SA DÉCISION SUR SON PLAN D'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
STELLANTIS N.V. -0.53%13.434 Cours en différé.-19.03%
STELLANTIS N.V. -0.47%13.45 Cours en temps réel.-18.92%
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