Stellantis vise un investissement à deux chiffres en mlns d'euros à Mirafiori-Tavares

20 septembre (Reuters) - Carlos Tavares, directeur général
de Stellantis NV, déclaré mardi lors d'un point de
presse que :
* LA PÉNURIE DE MATÉRIAUX VA SE POURSUIVRE DANS LES
PROCHAINES
DÉCENNIES
* NOUS POUVONS RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 50% SI NOUS
REMPLAÇONS LES
VIEUX VÉHICULES SUR LES ROUTES
* L'INVESTISSEMENT EN ITALIE DANS LES TRANSMISSIONS À DOUBLE
EMBRAYAGE REPRÉSENTERA UN INVESTISSEMENT À DEUX CHIFFRES EN
MILLIONS D'EUROS
* STELLANTIS PRÉVOIT DE PRODUIRE CHAQUE ANNÉE 600.000
TRANSMISSIONS À DOUBLE EMBRAYAGE À L'USINE MIRAFIORI EN ITALIE
ET 600.000 À METZ EN FRANCE
* LA LIGNE DE COMMUNICATION AVEC LES AUTORITÉS CHINOISES EST
OUVERTE
* STELLANTIS PRENDRA D'ICI FIN SEPTEMBRE SA DÉCISION SUR SON
PLAN
D'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
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(Rédaction de Paris)