Analyse - L'ARK de Wood est frappé par des taux d'intérêt plus élevés en 2022 avec d'autres fonds de croissance

L'ARK Innovation Fund a perdu environ 67 % depuis le début de l'année, soit plus de trois fois la baisse de l'indice S&P 500. Sa dégringolade en a fait le fonds le moins performant parmi les 537 fonds américains de croissance à moyenne capitalisation et l'a placé en queue de peloton de tous les fonds d'actions américains suivis par Morningstar, selon le classement du 16 décembre de la société.

Le S&P 500 étant en passe de connaître sa plus forte baisse annuelle depuis la grande crise financière, peu de fonds sont susceptibles de sortir indemnes de 2022. Les gestionnaires de portefeuilles d'actions ont suivi leurs indices de référence de 0,6 % cette année, laissant la plupart d'entre eux derrière la baisse de 19 % du S&P 500 pour l'année à ce jour ou la baisse de près de 22 % du Russell 2000.

"Les gestionnaires de portefeuille se sont trompés sur l'inflation cette année, et on pourrait aussi dire que la Fed s'est trompée sur l'inflation", a déclaré Brian Jacobsen, stratège principal en investissement chez Allspring Global Investments.

Le fonds de Wood s'est classé au 3 544e rang parmi les 3552 fonds communs de placement en actions américaines gérés activement suivis par Morningstar. Le fonds le moins performant de l'année, par comparaison, est le fonds Voya Russia, qui a perdu 92 % depuis le début de l'année.

Les sociétés à forte croissance favorisées par Wood ont été particulièrement malmenées, car les hausses de taux de la Réserve fédérale ont fait augmenter les rendements obligataires, ce qui a atténué l'attrait des actions à forte croissance.

Les principaux titres tels que Zoom Video Communications Inc, Tesla Inc et Block Inc (anciennement connu sous le nom de Square) ont tous perdu plus de 60 % cette année, tandis que Teladoc Health IncN> et Roku ont tous deux perdu plus de 70 %. Dans l'ensemble, chacune des dix principales positions du fonds a perdu 30 % ou plus depuis le début de l'année.

Mme Wood semble également avoir été prise au dépourvu par la persistance de l'inflation, déclarant il y a un an que la déflation était le véritable risque pour les marchés dans l'année à venir. En septembre de cette année, elle a qualifié les hausses de taux de la Fed d'"erreur" et en décembre, elle a déclaré qu'elle pensait que l'économie américaine était en récession "depuis le début de l'année". Les prix à la consommation ont bondi en 2022 pour atteindre leur plus haut niveau en quatre décennies.

Les 15 premiers fonds communs de placement en actions gérés activement cette année, quant à eux, se sont largement concentrés sur l'énergie ou les matières premières, profitant d'une flambée des prix du pétrole et d'autres matières premières. Le Invesco Energy Fund, qui est arrivé en tête de tous les fonds diversifiés dans le classement de Morningstar à la mi-décembre, est en hausse de près de 49 % depuis le début de l'année.

L'ETN MicroSectors U.S. Big Oil 3x Leveraged, qui propose un rendement quotidien triple des actions équipondérées de son portefeuille comme Chevron Corp et Exxon Mobil Corp, a pris la tête de tous les fonds dans le classement de Morningstar. Il est en hausse de 172 % depuis le début de l'année.

ATTERRISSAGE EN CATASTROPHE

D'autres fonds qui ont grimpé en flèche ces dernières années grâce à des paris importants sur les valeurs technologiques ont connu des moments difficiles en 2022.

Le fonds Morgan Stanley Insight I, d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, qui a sa plus grande position dans la société de cloud computing Snowflake Inc, a été l'un des fonds à grande capitalisation les moins performants du classement Morningstar et a perdu 61,3 % depuis le début de l'année, tandis que le Zevenbergen Genea Fund, d'une valeur de 59 millions de dollars, qui, comme ARK, a parié sur Tesla Inc, a chuté de 59 % et a été l'un des fonds diversifiés les moins performants de l'année, selon Morningstar.

Wood s'est fait connaître en 2020 grâce à son portefeuille d'actions dites "rester à la maison" comme Zoom et Teladoc, qui a permis à son fonds d'atteindre à un moment donné 27,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds a maintenant un peu moins de 6,5 milliards de dollars d'actifs.

Le souvenir de cette époque grisante est peut-être l'une des raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs ont continué à adhérer à sa vision futuriste.

L'ARK Innovation Fund a attiré un flux net de 1,6 milliard de dollars cette année, malgré la réduction de moitié du total de ses actifs sous gestion en raison des mauvaises performances du marché, selon les données de Lipper.

"La fidélité des investisseurs à ce fonds est anormale", a déclaré Todd Rosenbluth, directeur de la recherche de la société d'analyse VettaFi. "C'est encore l'un des plus grands ETF gérés activement et il y a de la pérennité pour ce fonds s'il redresse ses performances en 2023."