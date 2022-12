Ark's Wood estime que les États-Unis sont désormais en récession et s'attend à ce que les valeurs énergétiques chutent.

Au contraire, la baisse des taux d'intérêt devrait être une "aubaine" pour les actions de croissance, a-t-elle déclaré, car la demande économique généralisée se fait plus rare.

"Je crois que l'histoire montrera que nous avons été en récession toute l'année", a déclaré Mme Wood.

Wood fait partie des investisseurs les plus en vue qui se sont retrouvés du mauvais côté de la hausse des taux d'intérêt cette année, alors que l'inflation a atteint des sommets inégalés depuis 40 ans et que la Réserve fédérale s'est engagée dans le rythme de hausse des taux le plus agressif depuis une génération.

La hausse des taux d'intérêt a lourdement pesé sur le type d'actions de croissance "innovantes", dont beaucoup ne sont pas rentables, sur lesquelles Wood se concentre en augmentant le coût des emprunts.

L'ARK Innovation Fund est en baisse de près de 63 % depuis le début de l'année, ce qui représente la pire performance parmi les fonds de croissance américains à moyenne capitalisation de sa catégorie et le place parmi les fonds d'actions américaines actifs les moins performants suivis par Morningstar.

La performance du fonds cette année est bien loin de celle de 2020, lorsque ARK Innovation avait plus que doublé en faisant des paris démesurés sur Zoom Video Communications Inc et d'autres "valeurs de la maison" qui ont grimpé en flèche pendant les premiers stades de la pandémie de coronavirus.

Les actions énergétiques américaines, en comparaison, sont en hausse de près de 56 % depuis le début de l'année.

Les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu pour un deuxième mois consécutif en novembre, entraînant la plus faible augmentation annuelle de l'inflation depuis près d'un an.

Le fonds ARK Innovation a augmenté de 0,2 % dans les échanges à la mi-journée mardi, suivant le gain de 0,6 % de l'indice de référence S&P 500.