Comment Cathie Wood, star de la Bourse, défie ses sceptiques.

La star de la bourse de Wall Bourse a vu sa fortune décliner au cours de l'année écoulée, son fonds phare d'innovation technologique ayant chuté de plus de 50 %, perdant 13 milliards de dollars en valeur de marché.

Pourtant, les investisseurs ont continué à adhérer à sa vision futuriste, selon les données de Lipper, l'organisme de suivi du secteur : non seulement ils sont restés fidèles, mais ils ont injecté plus de 2 milliards de dollars d'afflux nets supplémentaires dans le fonds de sa société ARK, un nom inspiré de l'Arche d'Alliance, un vaisseau biblique de la révélation divine.

"Les gens aiment parier sur quelqu'un, le regarder en face et voir sa conviction", a déclaré Tom Lydon, un vétéran de la gestion d'actifs. "Cela a aidé à surmonter toute inquiétude que ce fonds soit cassé".

Wood, l'une des rares femmes éminentes gestionnaires de fonds à Wall Bourse, est confrontée à l'un des plus grands défis de sa carrière professionnelle : comment montrer au monde qu'elle est simplement plus que le visage de ce que certains appellent la bulle pandémique.

Alors que le déclin de son fonds négocié en bourse ARK Innovation a fait couler beaucoup d'encre, cette histoire est la première à s'appuyer sur une série d'entretiens, avec une douzaine d'employés d'ARK, des investisseurs et d'autres personnes du monde de Wood, pour montrer comment elle essaie de garder sa réputation intacte alors qu'elle navigue sur l'envers de la gloire.

Wood a raconté à Lydon une conversation récente qu'elle a eue avec un client en colère qui avait investi des millions dans son fonds et était prêt à tout retirer. Elle a écouté leurs préoccupations sans les interrompre. Finalement, c'était son tour de parler.

"Nous avons le même engagement envers notre stratégie qu'au sommet du marché, et si vous l'avez aimée à l'époque, vous devriez l'aimer encore plus parce que les valorisations sont devenues plus attrayantes", a-t-elle dit au client depuis son bureau situé au-dessus des palmiers de St Petersburg, en Floride, où elle a récemment déménagé de New York.

À la fin de la conversation, elle l'avait non seulement persuadé de garder son argent investi chez elle, mais aussi d'en ajouter davantage pour que son allocation globale à son fonds reste la même.

Susciter la conviction des investisseurs chevronnés ne sera peut-être jamais aussi crucial pour Wood.

En l'espace de trois ans, elle est passée d'un statut relativement obscur à celui de l'un des plus grands oracles boursiers américains en 2020, après avoir réalisé des gains d'environ 150 % en investissant dans des actions telles que Tesla et Zoom Video Communications avant qu'elles n'atteignent la stratosphère.

Pourtant, l'inflation a rapidement commencé à saper la vie des actions de perturbateurs technologiques hautement valorisées qui ont fait sa renommée. À partir de là, la gravité a semblé prendre le dessus, entraînant le fonds de plus en plus bas l'année dernière, malgré un gain de plus de 20 % du S&P 500. Avec l'invasion russe de l'Ukraine qui a aggravé les pertes, le fonds phare de Wood a maintenant perdu près de 63 % par rapport à son sommet de février 2021.

Bien que Mme Wood ait refusé d'être interviewée pour cet article, ses proches affirment qu'elle reçoit plusieurs appels par jour de conseillers financiers et d'investisseurs pour les convaincre de rester avec elle.

Dans le même temps, elle s'efforce d'apparaître dans davantage de forums publics, tels que des interviews télévisées et des conférences, afin de renforcer la confiance des investisseurs particuliers qui représentent une part importante de sa base de fonds.

COURT-CIRCUITER LA STAR

Sa conviction ne faiblit pas en privé, a déclaré Robby Greengold, un analyste de la société de recherche en investissement Morningstar qui s'entretient régulièrement avec elle. "Elle ne se présente pas différemment en personne qu'en public", a-t-il ajouté.

Wood, l'un des principaux défenseurs du bitcoin, pense que la technologie progresse à un rythme plus rapide que ne le réalisent de nombreux investisseurs et qu'elle permettra de dégager une poignée de gagnants d'un tas de déchets de plus en plus important d'entreprises du côté des perdants de la disruption.

Tout le monde n'a pas la foi, cependant. Loin s'en faut.

En fait, un manque de confiance dans les perspectives à long terme de Wood a conduit Tuttle Capital à lancer un ETF qui court-circuite uniquement ses positions - la première fois connue qu'un ETF court-circuite spécifiquement la stratégie d'un seul gestionnaire actif.

"Nous voulions court-circuiter la technologie spéculative et, heureusement pour nous, ARK avait déjà conçu cet ensemble", a déclaré Matthew Tuttle, le directeur de Tuttle Management, dont le fonds a atteint 350 millions de dollars d'actifs et est en hausse d'environ 90 % depuis qu'il a commencé à être négocié en novembre.

Plus généralement, les vendeurs à découvert des fonds ARK ont gagné 712 millions de dollars cette année jusqu'au 16 février, par rapport aux prix du marché, un gain qui les place en hausse de 22,16 % pour l'année contre un gain de 5,2 % pour la vente à découvert de l'ensemble du marché national des ETF, selon la société de technologie et d'analyse de données S3 Partners.

Sur le forum WallStreetBets de Reddit, qui a contribué à alimenter la frénésie de trading des actions "mèmes", une discussion récente est intitulée "What's the Consensus on Cathie Wood".

"Elle a littéralement pris toutes les actions de la bulle, les a placées dans un ETF et s'attendait simplement à ce que la bulle continue à monter en flèche", peut-on lire dans un message.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE

Les entretiens avec les proches de Wood, 66 ans, proposent une fenêtre sur une journée dans la vie de la célèbre sélectionneuse d'actions.

7 heures du matin Elle commence à travailler à son bureau situé dans une tour de 26 étages, à quelques pâtés de maisons des eaux miroitantes de la baie de Tampa. Elle écoute souvent les appels de résultats des sociétés de son portefeuille et les acquisitions potentielles.

8 h 45 : elle rejoint un appel avec son équipe d'analystes. Le vendredi matin, elle organise également une réunion vidéo de deux heures avec ses analystes et des experts du secteur sur la façon dont la technologie va entraîner des changements sociétaux, réunion qu'elle ouvre occasionnellement à certains investisseurs.

Le reste de la journée est consacré aux appels avec les clients, aux décisions de trading et aux apparitions de plus en plus fréquentes dans les médias, que ce soit sous la forme d'un interrogatoire de près de 45 minutes de ses positions sur CNBC ou des émissions et webinaires de la société sur YouTube.

"Elle est plus que disposée à parler avec n'importe quel client pour lui expliquer ce qui se passe sur le marché et le rassurer sur l'opportunité qui se présente", a déclaré Renato Leggi, gestionnaire de portefeuille client chez ARK.

Mme Wood n'aura peut-être pas besoin de convaincre son équipe de quelque 45 personnes chez ARK Invest, où la foi en elle reste aussi puissante que le soleil de Floride.

"Les gens la suivent et sont prêts à donner leur vie ou à se confier à elle en raison de son humilité", a déclaré Alex Cahana, développeur de thèmes chez ARK depuis 2014, aidant à identifier les tendances du secteur qui pourraient façonner la stratégie d'investissement d'ARK.

Sa conviction face aux pertes qui s'accumulent semble trouver un écho auprès des investisseurs.

Rien que cette année, ils ont confié plus d'un demi-milliard de dollars d'entrées nettes à son fonds d'innovation, bien que celui-ci ait enregistré l'une des pires performances de tous les fonds suivis par Morningstar sur la même période.

Malgré ses récentes pertes, le fonds a enregistré un rendement moyen annualisé de 27,5 % au cours des trois dernières années, ce qui le place dans les 2 % supérieurs des 491 fonds américains de croissance à moyenne capitalisation suivis par Morningstar. Cela dit, de nombreux investisseurs qui n'étaient pas là dès les premiers jours sont maintenant sous l'eau.

Les antécédents à long terme du fonds sont une raison de croire en Wood une fois que l'inflation se sera calmée, a déclaré Jimmy Lee, directeur du Wealth Consulting Group basé à Las Vegas, qui a 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Il a déclaré que son groupe avait ajouté à son investissement ARK au cours des dernières semaines : "Beaucoup de leurs noms achetés dans le passé étaient beaucoup trop riches en termes de valorisation, mais maintenant nous sommes à un bon point d'entrée."

ALLEZ LÀ OÙ VOUS DEVEZ ALLER

Woods, qui a une foi chrétienne profondément ancrée, a accédé à la gloire de la finance relativement tard dans sa vie, après avoir commencé sa carrière en 1980 dans la société de conseil en investissement Jennison Associates, basée à New York. Elle a fondé ARK en 2014 après d'autres passages chez Tupelo Capital Services et AllianceBernstein.

Si le type de paris larges et thématiques qui caractérisent le style d'investissement d'ARK fait depuis longtemps partie de sa stratégie, sa volonté de prendre des positions importantes - environ 30 % de son fonds phare est investi dans les actions de cinq sociétés - n'a pas toujours été bien accueillie dans les sociétés précédentes où elle a travaillé.

Alors qu'elle était directrice des investissements des portefeuilles thématiques chez AllianceBernstein, la société a commencé à mettre en place de nouvelles contraintes sur la façon dont elle pouvait gérer son fonds après l'effondrement du marché en 2008, en ajoutant des limites sur la taille des positions et en exigeant une plus grande diversification sectorielle.

Frustrée, Wood a lancé l'idée d'un ETF transparent et géré activement à AllianceBernstein en 2013, mais elle a essuyé un refus, a déclaré Leggi. Elle a quitté la société et a formé ARK Invest l'année suivante.

"Vous ne pouvez pas vraiment gérer un portefeuille contraint à travers l'innovation. Vous devez être en mesure d'aller où vous devez aller quand vous le voulez", a déclaré Leggi.

AllianceBernstein a refusé de commenter pour cet article.

La capacité de Wood à retenir les investisseurs malgré des pertes importantes pourrait être un signe que son fonds ne deviendra pas la version pandémique du fonds Munder NetNet, qui a atteint plus de 11,5 milliards de dollars d'actifs à la fin des années 1990 grâce à des paris sur les valeurs Internet, avant de chuter de plus de 90 % après l'éclatement de la bulle Internet. Son gestionnaire de portefeuille autrefois célèbre, Paul Cook, a quitté Wall Bourse et travaille désormais dans une société de logiciels de ressources humaines.

Todd Rosenbluth, responsable de la recherche sur les ETF chez CFRA, a déclaré qu'il admirait la capacité de Wood et d'ARK à conserver leur attrait après une année torride.

"La chasse à la performance est beaucoup plus courante que les investisseurs qui font preuve de loyauté face à la sous-performance", a-t-il ajouté. "C'est tout à l'honneur de la base d'actionnaires qu'ARK a construite."