L'ARK Innovation Fund de Wood est sur le point d'enregistrer son meilleur mois de l'histoire, alors que les actions malmenées grimpent en flèche.

Le fonds ARK Innovation, d'une valeur de 7,3 milliards de dollars, est en hausse d'un peu plus de 25 % pour le mois à ce jour, ce qui le place devant le gain de 25 % qu'il a enregistré en avril 2020.

L'envolée de janvier a été alimentée par des mouvements de 30 % ou plus de certaines des principales positions du fonds, notamment Tesla Inc, Roku Inc et Exact Sciences Corp, qui ont progressé parallèlement aux marchés plus larges, certains investisseurs pariant que l'inflation diminuera assez rapidement pour que la Réserve fédérale mette fin à ses hausses de taux plus tôt que prévu. L'indice S&P 500 est en hausse de 6 % depuis le début de l'année après avoir chuté de 19,4 % en 2022.

Ces gains constituent un retournement de situation par rapport à 2022, où ARK Innovation a connu une baisse de près de 67 % et a été l'un des fonds d'actions américaines les moins performants suivis par Morningstar, car le resserrement de la politique monétaire de la Fed a pesé sur de nombreuses actions à forte croissance sur lesquelles Wood se concentre.

Les investisseurs attendent la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Fed, le 1er février, pour savoir si la détente de l'inflation incite les responsables politiques à adopter une position moins belliqueuse. La banque centrale devrait augmenter son taux directeur de 25 points de base supplémentaires la semaine prochaine. Les taux se situent actuellement entre 4,25 % et 4,50 %, contre zéro il y a un an.

"Je ne veux pas appeler ce mois-ci un rallye de pacotille, mais il a définitivement cet arôme", a déclaré Brian Jacobsen, stratège d'investissement principal pour les solutions multi-actifs chez Allspring Global Investments. "Mais si la fin des hausses de taux est proche, cela tend à être un environnement plus haussier pour les noms de qualité inférieure et de croissance supérieure, historiquement."

ARK Invest n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans l'ensemble, le rallye de janvier a permis aux actifs sous gestion d'ARK Innovation d'augmenter d'environ 1,2 milliard de dollars ce mois-ci, tandis que les investisseurs ont retiré un montant net de 59 millions de dollars du fonds, selon les données de Lipper.