L'effondrement de Coinbase rapproche le fonds ARK de Wood d'un plancher pandémique

Coinbase, la deuxième plus grande participation du fonds avec près de 7 % des actifs, a chuté de plus de 28 % à des niveaux records mercredi après que la société ait manqué les estimations du premier trimestre et que son directeur général ait déclaré que la société ne risquait pas la faillite.

Les baisses de Coinbase ont ajouté à la douleur du fonds ARK Innovation de Wood cette année.

ARK n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le fonds a surperformé toutes les autres actions américaines gérées activement en 2020 grâce à son portefeuille d'entreprises telles que Zoom Video Communications Inc et Teladoc Health Inc qui se sont redressées pendant les blocages économiques induits par la pandémie.

Cette forte performance a fait de Wood un nom connu de tous et a conduit à des apparitions sur les couvertures de magazines et à des milliards de dollars d'afflux d'investisseurs particuliers, bien que certains la considèrent maintenant comme l'enfant-vedette de la soi-disant bulle pandémique.

ARK est en baisse de près de 60 % pour l'année à ce jour, et près de 76 % en dessous de son sommet de février 2021. Il s'échangeait à 37,98 $ en milieu d'après-midi, soit 8,6 % au-dessus de son plus bas niveau de 34,69 $ atteint en mars 2020 avant que la Réserve fédérale et le Congrès ne débloquent un montant sans précédent de 5,2 billions de dollars pour soutenir l'économie.

Lors d'un webinaire mardi, Mme Wood a attribué une grande partie des pertes du fonds à l'adoption par la Fed d'une trajectoire trop agressive de hausses de taux à un moment où l'économie mondiale est dans ce qu'elle croit être une récession.

Mais d'autres investisseurs ne sont pas d'accord. Matthew Tuttle, dont le Tuttle Capital Short Innovation Fund de 460 millions de dollars court-circuite le portefeuille d'ARK, a imputé les pertes de Wood à une "compression multiple".

"Ces entreprises ne gagnent pas d'argent, dans un environnement de taux d'intérêt nuls, elles peuvent, et commandent des multiples élevés (mais) dans un environnement de taux croissants, elles ne le font pas", a-t-il déclaré.