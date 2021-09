La répression chinoise contre le bitcoin porte un nouveau coup à l'ETF ARK de Cathie Wood.

Les mesures prises par la Chine pour réprimer le commerce du bitcoin ont porté un nouveau coup à l'ARK Innovation Fund de Cathie Wood , qui a surpassé tous les autres fonds d'actions américains l'année dernière, mais qui est maintenant embourbé parmi les pires de ses pairs.

Mme Wood, qui a déclaré que le bitcoin atteindrait 500 000 dollars, a investi un peu plus d'un milliard de dollars dans la société de négoce de cryptomonnaies Coinbase Global Inc, une position qui représente environ 4,7 % de son fonds de 21,7 milliards de dollars. Les actions de Coinbase ont chuté de plus de 1,5 % vendredi après que les régulateurs chinois ont annoncé une interdiction générale https://www.reuters.com/world/china/china-central-bank-vows-crackdown-cryptocurrency-trading-2021-09-24 de toutes les transactions et de l'extraction de cryptomonnaies.

La décision de la Chine a déclenché un effondrement du bitcoin, entraînant une baisse de plus de 5% de la valeur de la plus grande cryptomonnaie du monde, à environ 42 475 dollars.

ARK Innovation était en baisse de 1,4% dans les échanges à la mi-journée vendredi.

Ces baisses surviennent alors que plusieurs des principaux titres détenus par Wood cette année vacillent au cours d'une reprise du marché qui a fait grimper l'indice de référence S&P 500 de plus de 18 % depuis le début de l'année.

Alors que les actions de Tesla Inc, la principale participation de Wood, sont en hausse de 8 % sur l'année, d'importantes positions dans des sociétés telles que Teladoc Health Inc et Zoom Video Communications Inc sont en baisse de 20 % ou plus sur la même période, dans un contexte d'abandon des valeurs technologiques qui ont dominé lors des lockdowns COVID-19 de 2020.

ARK Invest n'a pas répondu à une demande de commentaire sur cette histoire.

Dans l'ensemble, l'ARK Innovation Fund est en baisse de 4,4 % depuis le début de l'année, ce qui le place dans le 100e centile inférieur parmi les 595 autres fonds américains de croissance à moyenne capitalisation, selon Morningstar.

Sur les cinq dernières années, cependant, le fonds a enregistré une hausse annuelle de 42,3 %, ce qui le place dans le premier centile de sa catégorie.

Cette solide performance à long terme est probablement ce qui empêche les investisseurs particuliers de vendre leur participation dans le fonds cette année malgré ses mauvais résultats, a déclaré Todd Rosenbluth, directeur de la recherche sur les fonds chez CFRA.

"ARKK est en baisse sur l'année et a pris beaucoup de retard par rapport aux ETF de croissance basés sur des indices, mais la plupart des investisseurs sont restés fidèles, probablement en raison des bons souvenirs de périodes antérieures de performance relativement forte", a-t-il déclaré. "Mais comme la récente période de sous-performance persiste, il est plus difficile de justifier de ne pas envisager des alternatives."