Le fonds ARK de Wood est en passe de réaliser son premier gain mensuel depuis octobre grâce à la reprise des valeurs à risque.

ARK Innovation est en hausse de 11,3 % au cours du mois malgré une baisse vendredi, selon les données de Refinitiv, grâce en grande partie à un gain de 27 % de Tesla Inc, la principale participation, et à un gain de 35 % de Coinbase Global Inc. Il s'agira du premier gain mensuel pour le fonds depuis une hausse de 9,6 % en octobre.

Le fonds de 9,6 milliards de dollars de Wood, qui a surperformé tous les autres fonds d'actions américaines en 2020 grâce à ses paris concentrés sur des actions telles que Teladoc Health Inc et Zoom Video Communications Inc, a été parmi les victimes les plus connues de la chute des marchés de cette année.

Le fonds est en baisse de 53 % depuis le début de l'année, en partie à cause des augmentations de taux agressives de la Fed qui pèsent sur le type de sociétés sur lesquelles Woods se concentre, dont beaucoup sont relativement jeunes ou non rentables. Le S&P est en baisse de 13,8 % cette année après avoir remonté de près de 12 % depuis ses plus bas de la mi-juin.

"Vous pouvez regarder l'action du marché et les flux dans ARK par rapport aux autres secteurs et voir qu'il y a encore beaucoup de ferveur spéculative sur le marché", a déclaré Chris Wallis, directeur des investissements chez Vaughan Nelson Investment Management.

Les gains du fonds ARK Innovation surviennent alors que les investisseurs s'attendent de plus en plus à ce que la Réserve fédérale se retire plus tôt que prévu de sa série de hausses de taux d'intérêt la plus agressive depuis les années 1980.

Environ deux tiers des investisseurs s'attendent maintenant à ce que la Fed commence à réduire les taux en mars 2023, contre un tiers il y a un mois, selon l'outil FedWatch de CME. [/FEDWATCH]

ACTIFS RISQUÉS

L'attente d'un coup de frein de la part de la Fed a poussé les actifs plus risqués à la hausse en juillet, faisant grimper l'indice Russell 2000 des petites capitalisations de 10 % et le S&P 500 de 8,7 %. Tous deux restent en baisse de 13 % ou plus depuis le début de l'année.

Les rendements du Trésor américain, quant à eux, sont en baisse d'environ 80 points de base pour le mois après avoir atteint des sommets de 11 ans en juin, les investisseurs mondiaux évaluant les craintes croissantes d'une récession. Des rendements plus élevés ont tendance à peser sur les valeurs technologiques et de croissance en actualisant les flux de trésorerie futurs. Dans le même temps, les investisseurs semblent couvrir leurs paris contre les actions spéculatives et les fonds tels que ARK Innovation, a déclaré Matthew Unterman, directeur de la société de données S3 Partners.

Les vendeurs à découvert ont couvert 48 % de leurs positions dans ARK Innovation depuis que l'intérêt à découvert a atteint un pic en avril, et les actions vendues à découvert dans le fonds sont maintenant à leur plus bas niveau depuis août 2021, a-t-il dit. Pourtant, tous les investisseurs ne s'attendent pas à ce que le récent rallye dure.

Bien que l'économie américaine se soit contractée au cours des deux premiers trimestres de l'année, le marché de l'emploi reste trop fort pour que l'inflation diminue assez rapidement pour que la Fed réduise ses taux, a déclaré Max Wasserman, gestionnaire de portefeuille senior chez Miramar Capital. Bien qu'il s'attende à ce que l'indice composite Nasdaq puisse remonter de 5 % supplémentaires à court terme en raison des bons résultats d'Apple et de Texas Instruments, il est "prématuré" pour les investisseurs de penser que la Fed se sentira suffisamment à l'aise pour réduire les taux au début de l'année prochaine, a-t-il déclaré.

"La Fed ne va pas agir aussi rapidement que ce rallye l'indique", a déclaré M. Wasserman.