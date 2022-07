Wood d'ARK dit que la Fed fait une "erreur", et voit les actions atteindre leur niveau le plus bas.

"Le marché a compris que la Fed fait une erreur", a déclaré Wood, laissant les actions américaines "dans un processus de fond."

Wood, dont l'ETF ARK Innovation a été le fonds le plus performant de 2020 grâce à des paris sur des sociétés comme Zoom Video Communications Inc qui ont grimpé en flèche pendant les premiers stades de la pandémie de coronavirus, a cité les baisses des prix du cuivre, du pétrole et de l'or comme des signes que les craintes d'une inflation durable sont exagérées.

La Réserve fédérale devrait augmenter les taux d'intérêt de référence de 75 points de base lors de sa prochaine réunion, les 26 et 27 juillet, après une hausse de 75 points de base en juin.

ARK Innovation a progressé de 11,6 % au cours du mois dernier, contre une hausse de 1,9 % pour l'indice de référence S&P 500, car les inquiétudes croissantes concernant une éventuelle récession aux États-Unis ont stimulé les valeurs de croissance. Le fonds reste en baisse de près de 53 % depuis le début de l'année, ce qui le place en dernière position parmi les 605 fonds mixtes américains à moyenne capitalisation suivis par Morningstar.

ARK Innovation, qui a des positions surdimensionnées dans Zoom, Tesla Inc et Roku Inc, a augmenté de 1,9 % dans l'après-midi de mardi.