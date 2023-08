Cees't C. Hart est un homme d'affaires néerlandais qui a été à la tête de 9 entreprises différentes. Il occupe actuellement les fonctions de président du conseil de surveillance de De Nederlandse Zuivel Organisatie, de président et de directeur général de Carlsberg A, de président et de directeur général de Carlsberg Breweries A (une filiale de Carlsberg A), de président du conseil de surveillance de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV et de directeur général de Friesland Foods BV. M. Hart est également membre du conseil d'administration d'Air France-KLM SA et de Productschap Zuivel et membre du conseil général de la Confédération des employeurs de l'industrie néerlandaise. Dans le passé, M. Hart a été président de Global Dairy Platform, directeur général de Koninklijke FrieslandCampina NV, directeur général de Lever Faberge' Italia SRL, directeur général d'Unilever Polska SA, directeur de la Business Unit Foods d'Unilever Magyarorszg Kft, vice-président de la division alimentaire d'Unilever Asia Pte Ltd et premier vice-président des opérations de marketing d'Unilever Europe Business Center BV. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de l'université de Leiden.

