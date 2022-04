Dassault Systèmes relève ses objectifs 2022 après une hausse de ses résultats au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a relevé mercredi ses objectifs pour 2022 après avoir vu ses résultats progresser au premier trimestre.

Pour l'année en cours, Dassault Systèmes prévoit désormais, en données non-IFRS, une marge opérationnelle comprise entre 33,4% et 33,7% et un bénéfice net par action (BNPA) de 1,04 à 1,06 euro, en hausse de 9% à 11%. Le groupe comptait auparavant dégager un BNPA de 98 centimes à 1 euro et une marge opérationnelle comprise entre 32,7% et 33,1%.

Dassault Systèmes a également relevé sa prévision de chiffre d'affaires, tablant sur une fourchette de 5,355 milliards à 5,405 milliards d'euros, contre 5,3 à 5,35 milliards d'euros précédemment. Le directeur financier, Rouven Bergmann, a indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes que cette nouvelle projection intégrait des gains de changes qui ont permis de plus que compenser l'impact négatif lié aux activités du groupe en Russie, qui s'établit entre 20 millions et 25 millions d'euros.

A taux de change constants, le groupe a maintenu sa prévision d'une croissance des revenus comprise entre 9% et 10% cette année.

Pour le seul deuxième trimestre 2022, l'éditeur de logiciels a annoncé prévoir un chiffre d'affaires compris entre 1,295 milliard et 1,320 milliard d'euros, en hausse de 9% à 11% sur un an à taux de change constants, une marge opérationnelle de 31,7% à 32,4% et un BNPA dilué de 24 à 25 centimes, soit une progression comprise entre 11% et 16% sur un an.

Dassault Systèmes a livré ces prévisions alors que ses résultats ont dépassé ses attentes au premier trimestre. Sur la période de janvier à mars, en données non-IFRS, le chiffre d'affaires a atteint 1,325 milliard d'euros, en hausse de 8% à taux de change constants.

La marge opérationnelle est ressortie à 35%, en hausse de 1,2 point sur un an. Le BNPA a atteint 27 centimes, en progression de 15% à taux de changes constants.

Le groupe tablait pour le premier trimestre sur un chiffre d'affaires de 1,275 milliard à 1,3 milliard d'euros, en hausse de 7% à 9% à taux de change constants, sur une marge opérationnelle comprise entre 32,3% et 33% et sur un BNPA dilué de 0,23 euro à 0,24 euro par action.

Les analystes sondés par FactSet prévoyaient de leur côté un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros et un BNPA de 0,24 euro.

A l'occasion de la publication de ses résultats, le groupe a également annoncé une nouvelle gouvernance. Dassault Systèmes va proposer lors de son assemblée générale du 19 mai de renouveler les mandats d'administrateur du président du conseil d'administration, Charles Edelstenne, du directeur général et vice-président, Bernard Charlès, et du directeur général adjoint, Pascal Daloz.

Si ces renouvellements sont acceptés, le groupe nommera PDG Charles Edelstenne PDG jusqu'au 9 janvier 2023. A cette date, il deviendra président d'honneur du groupe tandis que Bernard Charlès deviendra PDG et Pascal Daloz sera nommé directeur général délégué.

