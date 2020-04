SAP : Christian Klein désormais seul à la tête du groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SAP a annoncé aujourd'hui que Christian Klein , co-directeur général et membre du conseil d'administration, continuera d'être le seul directeur général. Jennifer Morgan, co-directrice générale et membre du directoire, a convenu avec le conseil de surveillance de l'éditeur de logiciels professionnels. Elle avait été nommée à ce poste en octobre 2019." Plus que jamais, l'environnement actuel exige des entreprises qu'elles prennent des mesures rapides et déterminées qui sont mieux soutenues par une structure de direction très claire. C'est pourquoi la décision de passer du modèle de co-PDG au modèle de PDG unique a été prise plus tôt que prévu afin de garantir un pilotage fort et sans ambiguïté en période de crise sans précédent " a déclaré SAP.