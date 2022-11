Deutsche Bank met en garde contre un risque de dépendance de l'Europe aux banques étrangères

FRANCFORT, 18 novembre (Reuters) - Le président du directoire de Deutsche Bank, Christian Sewing, a mis en garde vendredi contre un risque de dépendance de l'Europe à l'égard des banques étrangères, assimilant la menace dans le secteur à celle de l'énergie, qui a provoqué une crise sur le Vieux continent.

"Nous devons de toute urgence changer de cap en la matière si nous ne voulons pas dépendre principalement des banques étrangères pour financer l'avenir de l'Europe", a-t-il déclaré lors du Congrès bancaire européen à Francfort.

"Et personne ne devrait prendre cette menace à la légère", a-t-il ajouté.

Christian Sewing, qui plaide depuis longtemps pour le renforcement du poids des banques européennes par rapport à leurs homologues américaines et chinoises, reproche aux autorités européennes de supervision de ne pas bénéficier d'un environnement réglementaire stable et moins contraignant.

"Il devient de plus en plus évident que le cadre réglementaire actuel ne fait pas grand-chose pour renforcer les banques européennes", a-t-il déclaré, estimant que certaines règles vont peut-être trop loin.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, qui participait au même congrès, a de son côté mis en garde contre un allègement de la réglementation.

"Une réglementation trop souple rendrait les banques plus exposées aux chocs et moins capables de soutenir les transitions dont dépendra notre croissance future", a-t-elle déclaré. (Reportage Tom Sims et Marta Orosz; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)