Claire Waysand Age : 51 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : ENGIE SA Biographie : Presently, Claire Waysand occupies the position of Chief Executive Officer at ENGIE SA. Dr. Waysand » Lire la suite Engie: le DGA Pierre Deheunynck quittera le groupe à la fin septembre 0 07/09/2020 | 16:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie a annoncé lundi le départ de son directeur général adjoint Pierre Deheunynck, en charge notamment des ressources humaines et de la transformation du groupe. Arrivé en 2016, Pierre Deheunynck quittera ses fonctions "fin septembre", a indiqué Engie dans un communiqué. Dans l'attente de la nomination d'un successeur, ses attribution seront confiées à la directrice générale par interim, Claire Waysand, à l'exception des ressources humaines qui seront supervisées par Olivier Herout, DRH adjoint du groupe. Engie est actuellement embarqué dans une transition managériale, le temps de trouver un successeur au poste de directeur générale à Isabelle Kocher, dont le mandat n'a pas été renouvelé. Le conseil d'administration d'Engie avait dans cette optique nommé en février la secrétaire générale du groupe, Claire Waysand, au poste de directrice générale par intérim, dans le cadre d'une direction collégiale avec Paulo Almirante, directeur général adjoint et directeur général des opérations, et Judith Hartmann, directrice générale adjointe et directrice financière. Vendredi, le président du conseil d'administration d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu avait déclaré que la société entrait "dans la dernière étape" du processus de nomination d'un nouveau directeur général, dont il a confirmé l'arrivée à la tête de l'entreprise d'ici à la fin de l'année. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENGIE 3.82% 12.07 -19.17% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Claire Waysand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.