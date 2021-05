VEOLIA : Trois questions à Claude Laruelle, directeur financier "Nous structurerons le financement de Suez dans l'intérêt premier de nos actionnaires"

Claude Laruelle Age : 53 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Veolia Environnement S.A. Biographie : Presently, Claude Olivier Francois Laruelle holds the position of Chief Financial Officer at Veolia Environnement SA and Chairman at Veolia Water Technologies SAS and Director & Managing Director at Veolia Energie International SA (both are subsidiaries of Veolia Environnement SA). Mr. Laruelle is also on the board of Veolia UK Ltd. » Lire la suite