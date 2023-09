Scor : Claudia Dill nommée Directrice des opérations

Claudia Dill rejoint Scor en tant que Directrice des opérations du groupe et membre du Comité exécutif en charge des technologies, de la transformation, de l'immobilier et des plateformes régionales de services. Claudia Dill aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie du groupe en matière d'efficience opérationnelle, d'automatisation et de numérisation, ainsi que d'efficacité et de résilience, en ligne avec les objectifs fixés dans le nouveau plan stratégique triennal du réassureur, Forward 2026.



Claudia Dill reporte à Thierry Léger, Directeur général de Scor, et est basée à Zurich. Sa nomination est effective au 1er novembre 2023.



Redmond Murphy, jusqu'alors Directeur financier adjoint de Scor et Group Head of business performance, est nommé Directeur général adjoint de Scor Life & Health et membre du Comité exécutif. Dans ses nouvelles fonctions, il assurera notamment la supervision des activités Vie et Santé en Amérique du Nord, marchés clés pour le groupe et appelés à contribuer fortement au nouveau plan stratégique triennal de Scor.



Redmond Murphy reporte à Frieder Knüpling, Directeur général de Scor Life & Health, et est basé à Dublin. Il prendra ses fonctions à compter du 1er novembre 2023.