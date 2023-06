Eni : annonce un projet de centrale hybride au Kazakhstan

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev et le directeur général d'Eni Claudio Descalzi se sont rencontrés aujourd'hui à Astana pour discuter des activités actuelles d'Eni, des projets, y compris une centrale électrique hybride énergies renouvelables-gaz dans la région de Mangystau.À la suite de la réunion, KazMunayGas et Eni ont annoncé un projet commun de centrale électrique hybride gaz-énergie renouvelable de 250 MW à Zhanaozen, dans la région de Mangystau, conformément à l'accord signé entre les deux entreprises.Ce projet, le premier du genre dans le pays, comprend une centrale solaire, une centrale éolienne et une centrale à gaz pour la production et la fourniture d'une électricité stable et à faible teneur en carbone aux filiales de KMG dans la région.Le modèle hybride permet de diversifier et de décarboniser l'approvisionnement en énergie pour les actifs pétroliers et gaziers de la région de Mangystau. En outre, il contribuera au développement du capital humain dans le secteur des énergies renouvelables.' Ce projet marque une nouvelle étape dans l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable d'Eni, tout en soutenant la trajectoire de décarbonisation du Kazakhstan ', a déclaré Claudio Descalzi Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.