Eni : réaffirme son engagement en Libye

Eni annonce que son p.d.-g. Claudio Descalzi , a rencontré le premier ministre libyien Abdulhamid Dbeibah ainsi que son ministre du pétrole et du gaz, Mohamed Oun, lors d'une réunion organisée dimanche à Tripoli.Alors qu'Eni est le principal producteur de gaz en Libye et principal fournisseur de gaz sur le marché local avec une part d'environ 80%, Claudio Descalzi a confirmé l'engagement total de sa firme concernant les activités opérationnelles et les projets dans le pays, en se concentrant sur le gaz naturel.Les parties ont notamment discuté des activités d'Eni dans le pays et de collaboration dans les domaines des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, des projets sociaux, de l'accès à la santé et à l'énergie, de l'éducation et de la formation professionnelle.La société continuera à jouer un rôle majeur dans la production de gaz grâce aux nouveaux projets de développement offshore pertinents tels que Structures A&E, Bouri Gas Utilization et Sabratha Compression.'La société est prête à continuer à développer les immenses réserves libyennes déjà découvertes tout en valorisant son important potentiel d'exploration', indique Eni, présent en Libye depuis 1959.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.