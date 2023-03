Eni : présente au président du Kenya ses projets dans le pays

Eni fait savoir que son DG, Claudio Descalzi , a rencontré ce matin à Nairobi le président du Kenya, William Samoei Ruto, afin d'évoquer les activités, projets et initiatives de décarbonation d'Eni dans le pays. Claudio Descalzi est notamment revenu sur le programme de production d'huile végétale destinée au bioraffinage, lancé au Kenya en 2022. Dans ce cadre, le premier 'agri-hub' mis en place dispose d'une capacité de 15 000 tonnes/an et sa production d'huile végétale alimente déjà la raffinerie de Gela, en Italie. Un deuxième 'agri-hub' sera lancé au second semestre 2023, et d'autres dans les années suivantes, pour atteindre un objectif de production de 200 000 tonnes/an d'ici 2026.Ce modèle a été étendu à d'autres pays africains, contribuant à intégrer le continent dans la chaîne de valeur de la mobilité durable et à promouvoir un modèle de développement environnemental vertueux, économique et social, assure Eni. Claudio Descalzi et William Samoei Ruto ont aussi discuté d'autres initiatives dans les domaines de la mobilité électrique, des énergies renouvelables (en particulier solaire, éolienne et géothermique) et de la valorisation énergétique des déchets, des programmes qui doivent être finalisés 'dans les prochains mois', assure Eni.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.