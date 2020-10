Renault a freiné la chute de ses revenus au T3, se veut prudent pour la fin 2020

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaire d'analyste, déclaration de la directrice financière sur les performances du troisième trimestre, les incertitudes liées à la deuxième vague de la pandémie et les efforts du groupe pour augmenter les ventes aux partenaires)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a annoncé vendredi une baisse limitée de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la reprise des volumes en Europe, mais s'est montré prudent pour la suite de l'année et le début de 2021 en raison de la seconde vague de la pandémie de coronavirus.

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires de l'industriel s'est inscrit à 10,37 milliards d'euros, contre 11,3 milliards d'euros pour la période correspondante de 2019, soit une baisse de 8,2% en données publiées. Ce recul marque néanmoins une nette amélioration par rapport au plongeon de 46,5% accusé au deuxième trimestre.

"Nous avons observé une reprise forte des volumes en Europe après l'impact désastreux du confinement au deuxième trimestre", grâce aux mesures de soutien du gouvernement, a déclaré la directrice financière, Clotilde Delbos, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

A taux de change et périmètre constants, la baisse du chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 3,2%. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 10,18 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de la seule division automobile, hors AvtoVaz, s'est établi à 8,95 milliards d'euros, en repli de 7,4%. Cette baisse s'explique essentiellement par une contraction des volumes, a expliqué Renault dont les ventes mondiales ont reculé de 6,1% à 806.302 unités au troisième trimestre.

Le constructeur a également fait état d'un carnet de commandes en hausse de 60% à fin septembre, alors que ses stocks se situent à un "point bas".

"Grâce à notre carnet de commandes robuste, nous aurions dû avoir une bonne visibilité sur le quatrième trimestre et le début de l'année prochaine. Mais la nouvelle vague de la pandémie en Europe a réduit significativement cette visibilité et m'oblige à faire preuve de prudence quant à ce que nous pouvons dire sur nos perspectives", a indiqué Clotilde Delbos. La directrice financière a néanmoins souligné que le groupe progressait bien dans la réalisation de son plan de réduction des coûts fixes de plus 2 milliards d'euros d'ici à 2022.

Un flux de trésorerie libre positif visé pour la division automobile au second semestre

Cette publication est bien accueillie par le marché, l'action Renault gagnant 1,9% à la Bourse de Paris, à 25,37 euros vers 10h40. Invest Securities évoque des "chiffres rassurants" pour le troisième trimestre.

Renault a par ailleurs indiqué disposer au 30 septembre de réserves de liquidités de 15,2 milliards d'euros, "qui incluent la convention d'ouverture de crédit de 5 milliards d'euros bénéficiant de la garantie de l'Etat français, dont 3 milliards d'euros ont été tirés à fin septembre 2020".

Ces réserves de liquidités ont diminué de 1,6 milliard d'euros par rapport au 30 juin, "en raison de la saisonnalité du besoin en fond de roulement et du remboursement de dettes", a expliqué le groupe. Néanmoins, le constructeur automobile estime qu'il devrait être en mesure de réaliser un flux de trésorerie libre opérationnel de l'automobile positif au second semestre 2020.

Le constructeur au losange affirme également être "en ligne" pour atteindre les objectifs européens d'émissions de CO2 cette année, avec une hausse de 150% au troisième trimestre des ventes de la ZOE, sa citadine électrique phare.

Clotilde Delbos a par ailleurs indiqué que le groupe continuait à rechercher des partenariats avec des constructeurs pour redresser ses ventes aux partenaires, alors que Renault met actuellement fin à des contrats, "notamment celui avec Fiat", a-t-elle précisé.

Renault travaille désormais à un nouveau plan stratégique qui doit être présenté d'ici à janvier par son nouveau directeur général, Luca de Meo, arrivé le 1er juillet à la tête du groupe.

