Renault accuse un recul de son activité au T1 et alerte sur les semi-conducteurs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a annoncé jeudi que ses revenus avaient reculé de 1,1% au premier trimestre et n'a pas pu fixer d'objectifs pour 2021, invoquant les incertitudes liées à la crise des semi-conducteurs.

La directrice financière et directrice générale adjointe, Clotilde Delbos, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que la visibilité s'était "détériorée" sur cette crise rendant impossible de prédire l'évolution de la production.

En raison de cet environnement imprévisible "donner des objectifs" pour l'ensemble de 2021 "n'aurait aucun sens", a ajouté la dirigeante.

La production de Renault a été amputée de plusieurs dizaines de milliers de véhicules au premier trimestre en raison de la pénurie des semi-conducteurs, a précisé Clotilde Delbos. Le constructeur continue d'estimer que le pic de cette crise devrait survenir au deuxième trimestre. Toutefois, cette pénurie devrait avoir "des effets persistants au moins au troisième trimestre" voire au-delà, a souligné la directrice financière.

Selon le cabinet IHS Markit, la crise des semi-conducteurs a retranché 1,3 million de véhicules au niveau de la production mondiale au premier trimestre.

Des revenus tirés par les hausses de prix

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du constructeur s'est inscrit à 10 milliards d'euros contre 10,13 milliards d'euros un an plus tôt. A taux de change et périmètre constants, les revenus du premier trimestre ont néanmoins progressé de 4,4%.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur des revenus de 10,34 milliards d'euros au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires de la seule division automobile, hors AvtoVaz, s'est établi à 8,57 milliards d'euros, en repli de 0,3%. Les revenus de la division ont été portés par un effet positif des prix à hauteur de 6,3 points. "Les ventes de Zoe, Twingo E-TECH Electric et le dynamisme de la demande de véhicules utilitaires contribuent à l'effet mix produit positif de 2,4 points", a également souligné Renault.

A contrario, les effets de change ont eu un impact négatif de 4,3 points sur le chiffre d'affaires. Les revenus ont également été pénalisés par un effet négatif des volumes de 6,5 points, qui s'explique essentiellement par des variations de stocks.

Des ventes mondiales en hausse

Les ventes mondiales de véhicules de Renault ont atteint 665.000 unités sur l'ensemble du premier trimestre, soit une hausse de 1,1% par rapport à la même période de 2020. Le groupe a par ailleurs indiqué que la marque Renault avait vendu un peu moins de 43.000 véhicules électriques et hybrides au premier trimestre.

Clotilde Delbos a expliqué que le groupe visait une part de véhicules électrifiés dans ses ventes comprise entre 10% et 15% cette année, après 10% en 2020 et était "confiant" dans l'atteinte de cet objectif.

A la Bourse de Paris, l'action Renault cédait 1,8% à 33,9 euros, après l'ensemble de ces annonces.

Après avoir connu deux exercices déficitaires d'affilée, Renault a lancé sa "Renaulution". Ce plan stratégique en trois phases doit permettre au constructeur de redresser sa rentabilité tout en le préparant à s'imposer dans la chaîne de valeur des nouvelles mobilités.

