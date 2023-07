M. Craig J. Miller est Chief Digital & Information Officer chez Planet Fitness, Inc. et Chief Information Officer & Senior Vice President chez Sonic Industries Services, Inc. Il est membre du conseil d'administration du Fitness Industry Technology Council. Auparavant, M. Miller a occupé les postes de directeur de l'information et vice-président principal chez Sonic Corp, de directeur de l'information et de la technologie chez Sonic Drive-In, de directeur de l'information et vice-président exécutif chez Movie Gallery, Inc. et de vice-président principal chargé de la stratégie d'information chez Bank of America Corp, de directeur de l'information et vice-président exécutif chez Hollywood Video, Inc. et de directeur des services technologiques chez PepsiCo, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Stony Brook.