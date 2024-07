Fondateur de Logitech International SA, Daniel Borel siège au conseil d'administration de Logitech International SA (ancien administrateur non exécutif), de Logitech, Inc. et de la Fondation Defitech. Il est également président de la Fondation SwissUp et président de la Fondation EPFL Plus. Dans le passé, M. Borel a occupé le poste de directeur non exécutif indépendant chez Nestlé SA et de directeur chez Sonova Holding AG. M. Borel a obtenu un diplôme d'études supérieures de l'Université de Stanford et un diplôme de premier cycle de l'École polytechnique fédérale de Zurich.

Principales sociétés SwissUp Foundation Président Fondation EPFL Plus President