Daniel Koller est responsable de BB Biotech chez Bellevue Asset Management AG et responsable de la gestion des investissements chez BB Biotech AG. Il a rejoint Bellevue Asset Management en 2004 et depuis 2010, il dirige la gestion de BB Biotech AG. Auparavant, il a été employé en tant que responsable de la conformité chez Oz Holding AG, investisseur en private equity chez Equity4life AG, analyste d'actions chez UBS Warburg, Inc. et auditeur chez Ernst & Young AG, ainsi que membre du conseil d'administration de Patrimonium Swiss Real Estate Fund. M. Koller est titulaire d'un master en biochimie de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et d'un doctorat en biotechnologie de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et de Cytos Biotechnology Ltd. Zurich.