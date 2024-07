M. Daniel P. O'Day est président et directeur général de Gilead Sciences, Inc. Il siège au conseil d'administration de Galapagos NV, Flatiron Health, Inc, Pharmaceutical Manufacturers Association of America, Pharmaceutical Research & Manufacturers of America et Shanghai Roche Pharmaceuticals Ltd. M. O'Day a été précédemment employé en tant que président et directeur général par Roche Molecular Systems, Inc, directeur général par Roche A/S Medicinalvarer OG Kemikalier, directeur de l'exploitation par Roche Diagnostics A/S, chef de l'unité commerciale Arthrite et Respiratoire par Roche Pharma Schweiz AG, directeur général par Roche Pharmaceuticals, Inc, chef de la planification d'entreprise par Roche Diagnostics KK, et PDG de Roche Pharmaceuticals par Roche Holding AG. Il a également siégé au conseil d'administration de Foundation Medicine, Inc, de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd, de Genentech, Inc et de Roche Diagnostics GmbH. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Georgetown et un MBA aux Trustees de l'université Columbia dans la ville de New York.

Pharmaceutical Research & Manufacturers of America provides pharmaceutical research and biotechnology services. It represents the country's biopharmaceutical research companies, which are devoted to discovering and developing medicines that enable patients to live longer, healthier, and more productive lives. The company was founded in 1958 and is headquartered Washington, DC.