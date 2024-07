IMI : Croissance robuste de l'automatisation, stagnation des technologies de la vie, confirmation des prévisions pour 2024

M. Daniel J. Shook est un directeur non exécutif indépendant chez Ultra Electronics Holdings Plc et un directeur exécutif et directeur financier chez IMI Plc. Il siège au conseil d'administration de Ultra Electronics Holdings Plc, IMI Group Ltd, IMI Plc, IMI Kynoch Ltd et IMI Overseas Investments Ltd. Auparavant, M. Shook a été employé en tant que directeur financier par Borealis A/S (Danemark), directeur financier par Borealis AG, directeur financier par The BOC Group Ltd. et directeur par la National Westminster Bank NJ. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Colgate et un MBA à l'université de Pennsylvanie.

Principales sociétés IMI PLC Directeur Financier/CFO