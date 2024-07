Actuellement, Darlene J. S. Solomon occupe le poste de directrice de la technologie et de vice-présidente principale chez Agilent Technologies, Inc. Elle est également membre du conseil d'administration de Materion Corp. et membre de la National Academy of Engineering. Au cours de sa carrière, Mme Solomon a été directrice et vice-présidente d'Agilent Laboratories, Inc, directrice de la technologie et vice-présidente de Keysight Technologies UK Ltd, directrice de la recherche et du développement de Hewlett-Packard Laboratories et présidente de la recherche et du développement de Blue Ribbon Task Force on Nanotechnology. M. Solomon a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Stanford et un doctorat au Massachusetts Institute of Technology.