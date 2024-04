(Reuters) - Boeing a annoncé mercredi une baisse de 8% de son chiffre d'affaires trimestriel à 16,57 milliards de dollars (15,5 milliards d'euros), une première en sept trimestres, alors que l'avionneur américain a été contraint de ralentir la production de ses avions 737 MAX à la suite d'un accident en vol survenu en janvier.

L'avionneur américain a déclaré que sa consommation de trésorerie au premier trimestre - un indicateur très suivi par les investisseurs - s'élevait à 3,9 milliards de dollars, contre 786 millions de dollars il y a un an.

En mars, Boeing avait prévenu qu'il allait dépenser plus de liquidités que prévu au premier trimestre et avait chiffré entre 4 milliards et 4,5 milliards de dollars sa consommation de trésorerie sur la période.

L'action Boeing était stable dans les échanges en avant-Bourse après avoir grimpé plus tôt de plus de 3%.

À la suite de l'accident survenu le 5 janvier sur un appareil de la compagnie Alaska Airlines, l'administration fédérale de l'aviation (FAA) a imposé à Boeing un plafond de production pour les 737 MAX, l'appareil le plus vendu du groupe. Elle a aussi demandé à Boeing d'élaborer un plan global pour résoudre les "problèmes systémiques de contrôle qualité".

Dave Calhoun, qui quittera ses fonctions de directeur général vers la fin de l'année, a reconnu que Boeing traversait "une période difficile" à court terme, mais a réaffirmé que la société ralentissait délibérément la chaîne de production afin d'améliorer la qualité et la sécurité des appareils.

"La baisse des livraisons peut être difficile pour nos clients et pour nos finances. Mais la sécurité et la qualité doivent primer et primeront sur tout le reste", a-t-il ajouté.

La demande de nouveaux avions reste forte dans un contexte de production limitée chez Boeing et son rival Airbus alors que les compagnies aériennes profitent de la forte reprise de la demande après la pandémie.

Dave Calhoun a déclaré que Boeing aurait "amplement livré" les 737 et 787 en stock d'ici la fin de l'année, ce qui permettra au groupe d'obtenir les liquidités dont il a grandement besoin.

Boeing a livré 67 appareils 737 MAX au cours du trimestre clos en mars, soit une baisse de 41% par rapport à l'année dernière.

Sa perte ajustée par action s'est réduite à 1,13 dollar au premier trimestre, contre 1,27 dollar un an plus tôt.

(Reportage Allison Lampert à Montréal et Abhijith Ganapavaram à Bangalore, version française Alban Kacher, édité par Blandine Hénault)