Boeing : Jefferies confirme son conseil sur le titre

Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre Boeing, avec un objectif de cours inchangé de 270$, reflétant un potentiel de hausse de plus de 40%.



L'analyste fait savoir que le directeur sortant de Boeing, Dave Calhoun, témoignera devant le Sénat le 18 juin pour discuter des manquements de l'entreprise en matière de sécurité et de supervision.



En parallèle, l'Administration de l'Aviation Civile de Chine (CAAC) a mis en place une nouvelle évaluation des avions Boeing, citant des préoccupations concernant la batterie de l'enregistreur vocal de cockpit des nouveaux avions MAX et 787.



Cette évaluation maintient la suspension des nouvelles livraisons d'avions vers la Chine, avec actuellement 114 commandes non exécutées du 737 MAX pour ce pays.





