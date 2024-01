Boeing : nomme un conseiller pour un examen de la qualité

Boeing a nommé l'amiral Kirkland H. Donald, de l'US Navy (à la retraite), conseiller spécial du président-directeur général de Boeing, Dave Calhoun. La nomination est effective immédiatement.



L'amiral Donald et une équipe d'experts externes procéderont à une évaluation approfondie du système de gestion de la qualité de Boeing pour les avions commerciaux, y compris les programmes et pratiques qualité dans les installations de fabrication de Boeing et sa surveillance de la qualité des fournisseurs commerciaux.



'L'amiral Donald est un leader reconnu pour garantir l'intégrité de certains des systèmes de sécurité et de qualité les plus complexes et les plus importants au monde', a déclaré Dave Calhoun.



'Je lui ai demandé de fournir une évaluation indépendante et complète avec des recommandations concrètes pour renforcer notre surveillance de la qualité dans nos propres usines et dans l'ensemble de notre système étendu de production d'avions commerciaux '.



