David K. Jones est directeur financier chez Vroom, Inc. Dans sa carrière antérieure, M. Jones a occupé les postes de vice-président exécutif, directeur financier et comptable chez Iconix Brand Group, Inc, directeur financier, vice-président exécutif et contact IR chez Penske Automotive Group, Inc, et directeur principal chez Arthur Andersen LLP. M. Jones a obtenu un diplôme de premier cycle à la Seton Hall University.